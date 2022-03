Red Hat OpenShift je podloga za bolje javne informatičke usluge u Hrvatskoj

Red Hat i APIS IT započeli su suradnju u Hrvatskoj, a tom prilikom razgovarali smo s Philipom Andrewsom, potpredsjednikom i generalnim direktorom Red Hat CEMEA

S predstavnicima Red Hat-a i APIS IT-a razgovarali smo o suradnji koja će dovesti do boljih javnih informatičkih usluga u Hrvatskoj. Philip Andrews, potpredsjednik i generalni direktor Red Hat CEMEA, odgovorio nam je na nekoliko pitanja povodom suradnje Red Hat-a i APIS IT-a.

Gdje je bila najveća implementacija OpenShifta?

Kao računalna tehnologija u oblaku, OpenShift je cjelovita promjena za razvoj i implementaciju web aplikacija u složenim IT okruženjima. Omogućuje pokretanje najnovijih i najinovativnijih tehnologija uz istodobno smanjenje tehničkog duga i modernizaciju naslijeđenih aplikacija. Među sjajnim primjerima koji već koriste OpenShift u regiji možemo spomenuti telekomunikacijsku tvrtku A1 Bugarska, Deutsche Bank, poljsku Agenciju za restrukturiranje i modernizaciju poljoprivrede (ARMA).

Philip Andrews, potpredsjednik i generalni direktor Red Hat CEMEA

Koliko Vlada ga koristi?

Općenito, institucije javnog sektora obično su sporije u prihvaćanju novih tehnologija u usporedbi s poduzećima iz komercijalnog sektora. Suočavaju se s ograničenjima resursa i proračuna, bave se naslijeđenim tehnologijama koje nemaju interoperabilnost, često djeluju u strogom regulatornom okruženju i imaju radnu snagu s raznolikim vještinama. Istovremeno, građani od njih očekuju kvalitetno korisničko iskustvo.

Red Hat opremljen tehnologijom otvorenog koda ovdje je kako bi ponudio pomoć vladama u inovacijama, razvoju moderne, agilne IT infrastrukture unutar svojih organizacija, a OpenShift je izvrstan alat za to.

Ako govorimo o velikim javnim korisnicima u državnom sektoru u Europi, osim APIS IT-a u Hrvatskoj, možemo imenovati Javno zdravstvo Engleske, već spomenutu poljsku Agenciju za restrukturiranje i modernizaciju poljoprivrede (ARMA), Ministarstvo poljoprivrede, hrane i mora (DAFM) Vlade Irske, Regionalnu vladu Kastilje – La Manche u Španjolskoj. Izvan Europe, to je niz slučajeva u SAD-u, Kanadi, Južnoj Americi (Ministarstvo zdravstva Argentine, Ministarstvo tehnologije, upravljanja i proračuna države Michigan (DTMB), SAD, Vlada Britanske Kolumbije, Kanada, Vladina agencija u Paragvaju).

Zašto je implementacija APIS IT projekta/OpenShifta važna za Red Hat? Što je posebno u ovom projektu?

APIS IT prva je OpenShift implementacija u javnom sektoru u Hrvatskoj i važno nam je vidjeti kako će imati korist od tehnologije otvorenog koda i izgradnje aplikacija E-Uprave i kreativnih razvojnih okruženja temeljenih na oblaku. Mi slavimo njihov uspjeh. Vidimo ih kao predvodnika u usvajanju OpenShifta u Hrvatskoj i zahvaljujući APIS IT stručnjacima postoji temelj za rast Red Hat OpenShifta u Jadranskoj regiji, posebno u javnom sektoru. Posebno poštujemo što su APIS IT stručnjaci Red Hat OpenShift ambasadori i postavljaju nove tehnološke trendove.

Saša Bilić, predsjednik Uprave APIS IT-a, nam je odgovorio na pitanja zašto se Apis odlučio za suradnju s Red Hat-om.

Zašto ste se u velikom programu IT modernizacije odlučili za OpenShift?

APIS IT je tvrtka s dugom poviješću i velikim brojem korisnika za koje smo svih ovih godina razvijali kompleksne informacijske sustave i aplikacije. U takvim okolnostima, kada imate velik broj sustava i aplikacija koji su u radu dugi niz godina, jedan dio njih uvijek je u procesu modernizacije i unaprjeđenja. No, velikim investicijskim ciklusom koji smo proveli u posljednje četiri godine, odlučili smo se na daleko opsežniji program tehnološke konsolidacije iz dva razloga. Prvi je naravno da bismo svojim korisnicima mogli jamčiti sigurnost i pouzdanost o kojima ovise usluge koje oni pružaju građanima. Istovremeno, imperativ je bio je osigurati infrastrukturu koja će našim klijentima omogućiti provedbu digitalne transformacije, odnosno realizaciju njihove strategije digitalizacije u srednjoročnom razdoblju. Sve te zahtjeve ispunili smo odabirom jedinstvene, centralne platforme u OpenShiftu.

Saša Bilić, predsjednik Uprave APIS IT-a

Migracija na OpenShift bila je važna prekretnica za nas jer je bila riječ o prvoj implementaciji u Hrvatskoj i regiji, čime smo pokazali da kao tvrtka koju mnogi doživljaju tradicionalnom imamo viziju, potencijala i know-how za ovakav iskorak.

Primjenu novih tehnologija, među kojima je i ova implementacija, vidimo kao važan način za privlačenje stručnjaka, kako onih na početničkim pozicijama tako i seniora. Prilika za rad u takvom okruženju predstavlja značajnu prednost za APIS IT koji se kao tvrtka u većinskom vlasništvu države za stručnjake natječe s najboljim domaćim i svjetskim IT kompanijama.

Što će u praksi ova migracija značiti za usluge APIS IT-a?

Migracija na cloud native platformu omogućila nam je da brže odgovorimo na potrebe naših korisnika, bilo da govorimo o razvoju servisa za potrebe jedinstvene državne sabirnice za javnu upravu, razvoju pojedinačnih aplikacija ili modernizaciji kompleksnih informacijskih sustava naših korisnika. Naime, cloud native platforme u punom opsegu koriste sve mogućnosti koje donosi cloud computing, odnosno računalstvo u oblaku, čime se ubrzava vrijeme isporuke. Međutim, jednako je važno što zbog primjene DevOps praksi naši timovi mogu koristiti isto okruženje i tehnologije, slijediti zajedničke procese i standardnu dokumentaciju. To naravno dovodi do veće produktivnosti i poboljšane učinkovitosti, što u konačnici znači da smo kao tvrtka agilniji u svim aspektima poslovanja.

Kako će se implementacija ove platforme odraziti na sigurnost podataka javne uprave?

OpenShift platforma ima ugrađene najbolje sigurnosne prakse i standarde koji se kontinuirano i automatski unaprjeđuju. Osim usklađenosti sa svim relevantnim međunarodnim standardima dopunjeni su i strogim zahtjevima Politike sigurnosti APIS IT-a. Razvoj aplikacija na takvim platformama omogućuje efikasnu primjenu sigurnosnih kontrola u svim fazama razvojnog procesa i na taj način povećava sigurnost aplikacija i podataka koji se kroz aplikacije razmjenjuju. S obzirom na prirodu i količinu podataka koje APIS IT obrađuje kroz sustave svojih korisnika, jasno je da nam je sigurnost na prvom mjestu. Dodanu važnost ovom pitanju daje činjenica su podaci su u samom središtu digitalne transformacije javne uprave, jer predstavljaju impuls i pogonsko gorivo za inovaciju usluga i servisa.

Navodi se da je sada u OpenShiftu 80-ak projekata. Što je sljedeće u planu od velikih sustava?

U međuvremenu je broj projekata koje u APIS IT-u radimo na OpenShift platformi premašio stotinu, a riječ je o aplikacijama Porezne i Carinske uprave, uključujući primjerice i sustav OIB-a, geografsko-informacijskog sustava ili aplikacijama koje podržavaju izborni proces. Za sljedeće razdoblje planiramo migraciju legacy sustava iz posljednjih 20-tak godina, odnosno još oko 200 aplikacija i servisa od kojih će dobar dio doživjeti i potpun reinženjering.

Ovaj vas je projekt doveo i među finaliste ovogodišnjih DevOps Industry Awardsa u kategoriji najuspješnije kulturne transformacije. Što to znači za organizacijsku kulturu?

Da, tehnička strana modernizacije bila je od kritične važnosti za APIS IT-a, ali smo istovremeno bili svjesni da takva transformacija može biti održiva samo ako je prati i pomak u organizacijskoj kulturi i načinu na koji naši timovi zajedno rade. Taj pomak, zahvaljujući entuzijazmu našeg core tima donio je stvaranje i normalizaciju DevOps kulture tako da danas naši poslovni analitičari, razvojaši, testeri i sistemci više nisu odvojene cjeline, izolirani u svojim silosima, a međusobna komunikacija i suradnja su izravne i učinkovite, u službi zajedničkog proizvoda. Posebno me veseli što su čak i timovi koji su i prije učinkovito surađivali prihvatili novu tehnologiju, procese i cijeli mindset, što nije malo postignuće u tvrtki koja posluje gotovo 60 godina. Drago mi je da trud naših stručnjaka prepoznat i kroz uvrštenje među ovogodišnje finaliste.