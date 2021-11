Umjetni materijal koji osjeća i prilagođava se svom okruženju

Čini se da je znanstvena fantastika spreman iskočiti iz velikog ekrana i ući u stvarni svijet. SF filmovi često su prikazivali moć umjetno inteligentnih računalnih programa kao što je J.A.R.V.I.S. (Just A Rather Very Intelligent System ) iz Marvelovog filmskog serijala "Osvetnici", no sad bi filmski scenariji mogli postati stvarnost.

U studiji, objavljenoj u časopisu Nature Communications, istraživači sa sveučilišta Missouri i Chicago razvili su umjetni materijal, metamaterijal koji može reagirati na okolinu, samostalno donositi odluke i izvoditi radnje bez ljudskog uplitanja i nadzora.

Materijal koristi računalni čip kako bi kontrolirao ili manipulirao obradom informacija

Na primjer, dron koji isporučuje paket mogao bi samostalno procijeniti svoje okruženje, uključujući smjer i brzinu vjetra ili blizinu flore i faune te automatski promijeniti kurs kako bi sigurno dovršio isporuku.

Mehanički dizajn novog umjetnog materijala inspiriran je funkcijama koje pokazuju i neki materijali pronađeni u prirodi, od osjeta, preko obrade informacija do kretanja. Istraživači pritom misle na brzu reakciju lisnatih čeljusti Venerine muholovke kojima hvataju kukce, kameleone koji mijenjaju boju kože kako bi se uklopili u okolinu i češere koji svoj oblik prilagođavaju promjenama vlažnosti zraka.

Reagiranje na vanjske podražaje

"U osnovi, kontroliramo kako ovaj materijal reagira na promjene vanjskih podražaja koji se nalaze u njegovoj okolini", objašnjava koautor studije Guoliang Huang. “Na primjer, ovaj materijal možemo primijeniti na stealth tehnologiju u zrakoplovnoj industriji pričvršćivanjem materijala na zrakoplovne strukture. On može pomoći u kontroli i smanjenju buke koja dolazi iz zrakoplova, poput vibracija motora, što pak povećava njegove višenamjenske sposobnosti."

Koautor studije Guoliang Huang sa Sveučilišta Missouri

Materijal koristi računalni čip kako bi kontrolirao ili manipulirao obradom informacija koje su potrebne za izvođenje potrebnih radnji, a zatim koristi električnu energiju kako bi je pretvorio u mehaničku. Istraživači sad rade na implementaciji ideje u stvarnom okruženju.