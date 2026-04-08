Creative Labs vraća se na hrvatsko tržište

Iako je Creative Labs danas manji igrač nego u doba svoje apsolutne dominacije 90-ih i dalje su cijenjeni među gamerima i audiofilima zbog inovacija u procesiranju zvuka

Bug.hr srijeda, 8. travnja 2026. u 08:05
Creative Pebble X Plus Foto: Creative

Nakon desetak godina pauze, Omnia ponovno postaje službeni distributer brenda Creative Labs, čime se kultni proizvođač audio opreme vraća na domaće tržište.

Naime, Creative je ime koje mnogi pamte još iz 90-ih, kada su njihove Sound Blaster zvučne kartice bile gotovo standard u svakom kućnom računalu i nezaobilazan dio PC gaminga i multimedije.

Danas, iako više nisu dominantni kao u vrijeme svoje najveće popularnosti, Creative se uspješno prilagodio tržištu i fokus prebacio na širi portfelj proizvoda - od kompaktnih zvučnika i soundbarova, preko USB zvučnih kartica, do bežičnih slušalica i gaming audio opreme. Njihovi proizvodi i dalje ciljaju korisnike koji traže dobar balans između cijene i performansi, bez ulaska u premium segment.

Povratkom službene distribucije na hrvatsko tržište, domaći partneri i kupci trebali bi dobiti stabilniju i bržu dostupnost proizvoda, kao i konkurentnije cijene zahvaljujući izravnoj nabavi.

Izdvajamo iz ponude

U segmentu stolnih zvučnika, serija Creative Pebble već se godinama nameće kao jedan od najisplativijih izbora u nižem cjenovnom razredu. Riječ je o kompaktnim 2.0 i 2.1 sustavima prepoznatljivog dizajna, s naglašenim kutom zvučnika prema korisniku, što doprinosi boljoj projekciji zvuka. Unatoč malim dimenzijama, Pebble modeli nude čist i balansiran zvuk, što ih čini čestim izborom za radne stolove, uredska okruženja i kućne setupove.

Creative Pebble V3 Foto: Creative

U kategoriji soundbarova, serija Creative Stage cilja korisnike koji žele jednostavno i povoljno poboljšanje zvuka televizora ili monitora. Modeli iz ove linije često dolaze u kombinaciji sa subwooferom, čime nude puniji i dublji zvuk u odnosu na ugrađene TV zvučnike, uz naglasak na jasnoću vokala i reprodukciju dijaloga.

Creative Stage V2 Foto: Creative

Creative i dalje njeguje svoju tradiciju u segmentu zvučnih kartica kroz Sound Blaster seriju. Interni modeli poput Audigy FX ili eksterni poput Sound Blaster Play! 3 predstavljaju pristupačnu nadogradnju za korisnike koji žele kvalitetniji zvuk u odnosu na integrirana rješenja, uz dobar omjer signala i šuma te podršku za napredne audio formate.

Creative Sound Blaster Play! 3 Foto: Creative

Ponudu zaokružuju slušalice iz Zen serije, poput Zen Hybrida i Zen Aira. Ovi modeli fokusirani su na mobilnost, udobnost i kvalitetu zvuka, a uključuju tehnologije poput aktivnog poništavanja buke (ANC) i naprednih drivera. Posebno se ističe primjena xMEMS tehnologije u određenim modelima, koja donosi precizniju i čišću reprodukciju zvuka.

Creative Zen Hybrid Foto: Creative

