Priznanje Američkog kemijskog društva znanstvenicima s Ruđera

Izdavač Američkog kemijskog društva ACS Publications sastavio je popis najčitanijih radova hrvatskih autora u različitim tematskim područjima. Od ukupno 30 istaknutih radova objavljenih u uglednim časopisima u njihovom izdanju, znanstvenici Instituta Ruđer Bošković (IRB) su autori na ukupno 21 radu. To znači da čak sedamdeset posto najčitanijih radova čine radovi u kojima su sudjelovali znanstvenici IRB-a.

Povrh toga, na čak devetnaest radova ruđerovci su glavni autori na radu, što je preko šezdeset posto radova predstavljenih u ovoj zanimljivoj kompilaciji ACS-a. Među njima, najviše radova s glavnim autorima imaju znanstvenici iz Laboratorija za zelenu sintezu IRB-a, njih čak četiri.

Tim Laboratorija za zelenu sintezu

''Zahvaljujem se izdavaču Američkog kemijskog društva ACS Publications što su uvrstili četiri rada našeg laboratorija u ovu kompilaciju. Velika je motivacija i čast biti u ovakvom društvu. Izuzetno me veseli vidjeti jako puno svojih kolega s IRB-a na ovoj listi.'' – istaknuo je dr. sc. Krunoslav Užarević, voditelj Laboratorija za zelenu sintezu prilikom objave ove kompilacije ACS-a, te se posebno zahvalio svojim kolegama iz zelenog tima, doktorandima Stipi Lukinu i Tomislavu Stolaru te dr. sc. Bahar Karadeniz i dr. sc. Ivanu Halaszu na značajnom doprinosu.

Hrvatski kemičari u prestižnom društvu

ACS Publications djeluje u sklopu Američkog kemijskog društva (ACS), jednog od najvećih i najutjecajnijih znanstvenih društava u svijetu koji objavljuju neke od najcitiranijih radova u recenziranim časopisima u području kemije i srodnih znanstvenih disciplina. U njihovim izdanjima časopisa i knjiga redovito objavljuju i dobitnici Nobelovih nagrada iz kemije i medicine.

''Hrvatski kemičari imaju dugu povijest provođenja važnih istraživanja iz kemije u širokom spektru kemijskih disciplina. Kako bi proslavili ovu bogatu ostavštinu značajnih istraživanja hrvatskih kemičara, ACS je sastavio popis najčitanijih istraživanja hrvatskih autora organiziranih u različitim tematskim područjima. Radovi dolaze iz čitavog portfelja časopisa u izdanju ACS-a, uključujući ugledne časopise poput Journal of the American Chemical Society (JACS), the Journal of Medicinal Chemistry te The Journal of Organic Chemistry.'' – istaknuo je izdavač Američkog kemijskog društva uz ovu objavu.