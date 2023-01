Ekstremna buka referentnog Radeona RX 7900 XTX: što ju uzrokuje i kako ju eliminirati

U svijetu grafičkih kartica trenutačno je aktualna afera oko ekstremnog zagrijavanja i buke referentnog AMD-ovog Radeona RX 7900 XTX, čiju smo recenziju nedavno objavili. O problemu je prvi javno prozborio poznati profesionalni overkloker Der8auer.

U svojem videu, Der8auer je objasnio sve što biste o problemu trebali znati. Kratka verzija: Radeon RX 7900 XTX doseže hotspot temperaturu - temperaturu najzagrijanjeg dijela jezgre - od 110°C. Premda AMD tih 110°C definira kao sigurnu gornju granicu te opisani porast temperature ne utječe na stabilnost sustava, takvo zagrijavanje popraćeno je iznimnom bukom ugrađenih ventilatora, koji se već par trenutaka nakon pokretanja bilo koje igre počnu okretati maksimalnom brzinom i postaju nesnosno bučni.

Der8auer u videu iznosi rezultate vlastitog testiranja (koja su, u skladu s njegovom uobičajenom praksom, temeljito i kvalitetno odrađena) te zaključuje kako se AMD našao u pozamašnom problemu, budući da je na tržište plasirao grafičku karticu s fundamentalno nefunkcionalnim rashladnim sustavom.

Slabiji Radeon RX 7900 XT (na slici gore) nema problema s izvedbom i performansama rashladnog sustava, neovisno o položaju

Čitava opisana situacija stavlja nas u nezgodnu situaciju; u vlastitoj smo recenziji pohvalili iznenađujuće niske radne temperature i vrlo razumnu buku potpuno opterećenog referentnog Radeona RX 7900 XTX. Gdje je nastala takva drastična razlika u našim testovima i onome što brojni novopečeni vlasnici kartice prijavljuju?

Vjerovali ili ne, priča se svodi na fizičku orijentaciju kartice. Za vrijeme testiranja, karticu smo koristili u vertikalnom položaju, jer smo koristili otvoreni sustav za testiranje, gdje se matična ploča nalazi na odgovarajućem nosaču i paralelna je s radnom površinom. Samim time, utaknuta kartica na nju naliježe vertikalno, a u tom položaju parna komora referentnog Radeona RX 7900 XTX nema apsolutno nikakvih problema u radu te uspijeva karticu hladiti kvalitetno, uz opisanu nisku razinu buke.

Uzrok problema s hlađenjem odnosno bukom referentnog Radeona RX 7900 XTX je nedostatna količina rashladne tekućine. Rashladni sustav za karticu je proizveo Cooler Master

No kad se kartica prebaci u horizontalni položaj, u kojem će se nalaziti u kućištima većine korisnika, tada dolazi do poteškoća sa spomenutim ekstremno visokim zagrijavanjem odnosno nesnosnom bukom ventilatora. Po svemu sudeći, uzrok mu je nedostatna količina tekućine u rashladnom sustavu referentnog Radeona RX 7900 XTX, koje je za karticu razvio Cooler Master.

Takvo stanje stvari potvrdili smo ponovnim testiranjem našeg primjerka kartice; u vertikalnom položaju upravo je onakva kakvom smo ju opisali, a u horizontalnom se, zbog izuzetno naporne buke, pretvara u nešto što ne bismo koristili, a ni preporučili.

Prema AMD-u, problemom je pogođen samo mali postotak Radeona RX 7900 XTX, i to isključivo onih temeljenih na referentnom dizajnu. Kartice AMD-ovih partnera (takozvani AIB modeli) mahom koriste drugačije hlađenje i nemaju sličnih poteškoća u radu. Na domaćem tržištu se referentni Radeoni RX 7900 XTX uopće nisu ni našli, stoga je za pretpostaviti da domaći korisnici nisu pogođeni čitavom opisanom situacijom. Ponekad i nije tako loše biti prčija...

Nijedan Radeon RX 7900 XTX AMD-ovih partnera, poput Asusa, Sapphirea i XFX-a, nema problema s hlađenjem i bukom ventilatora

Točan broj referentnih kartica s neispravnim rashladnim sustavom nije poznat, ali svakako ih ima više no što ih AMD trenutačno može nadomjestiti. Tvrtka je, bez mnogo peripetija, priznala problem i vlasnicima pogođenih kartica ponudila povrat novca ili zamjenu za ispravni primjerak, ali oni koji su odabrali potonje obavješteni su da moraju pričekati na obnovu zaliha kartica, uz napomenu da još nije poznato kad bi do nje trebalo doći. To implicira da problematično hlađenje nije ugrađeno na "svega nekoliko posto" referentnih Radeona RX 7900 XTX, već da se radi o opsežnijoj serijskoj manjkavosti.

Svi drugi Radeoni RX 7900 XTX, dakle modeli koje proizvode Asus, Sapphire i XFX, potpuno su ispravni te u ovom trenutku predstavljaju najisplativiju kupnju za onoga tko traži grafičku karticu visoke kategorije. Kažimo i da referentni Radeon RX 7900 XT, kojeg smo također opisali u nedavnoj recenziji, nije zahvaćen opisanim problemom s visokim zagrijavanjem i nepodnošljivom bukom u horizontalnom položaju.

Iz ovog slučaja i mi sami moramo izvući lekciju: grafičke kartice ubuduće valja testirati u oba radna položaja.