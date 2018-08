Revolucionarne Nvidijine kartice RTX? Stanimo na loptu...

U svijetu hardvera početkom tjedna se odigrao jedan od najvećih događaja novijeg doba – Nvidia je predstavila novu generaciju grafičkih kartica, temeljenih na dugoočekivanoj arhitekturi Turing. Njihov test i minucioznu analizu moći ćete čitati na našem webu i u listopadskom broju časopisa, iz pera gurua Denisa Arunovića, a ja ću iskoristiti priliku za općeniti pregled i neka vlastita razmišljanja. O konkretnim specifikacijama kartica pisali smo jučer, stoga u tom članku potražite te podatke.

Za nekoga tko svijet grafičkih kartica prati tek pasivno, potencijalno će najveće iznenađenje biti preimenovanje novih grafičkih kartica. Tu ne mislim na očekivano smještanje triju predstavljenih kartica u brojčanu seriju 2000 (2070, 2080 i 2080 Ti), već da ispred tih brojki nakon dugog niza godina više ne stoji troslovna oznaka “GTX”, već je na njeno mjesto došao – “RTX”. Nvidia je najavila do šest puta više performanse u odnosu na grafičke kartice temeljene na arhitekturi Pascal (GTX 1070, GTX 1080 i GTX 1080 Ti). To, doduše, treba uzeti sa šleperom soli, jer odnosi se na specifične uvjete i usporedbe. Pomaci u performansama nesumnjivo će biti osjetni, no samo će luđaci i neznalice pomisliti da će im RTX 2080 ponuditi 360 sličica u sekundi, tamo gdje mu je GTX 1080 isporučivao njih 60.

MSI je prvi otkrio svoj kompletan lineup grafičkih kartica temeljenih na arhitekturi Turing

Upravo se u kratici “RTX” krije glavna draž, ali i potencijalna revolucionarnost novih kartica – sposobne su se baviti ray tracingom u stvarnom vremenu, pomoću dediciranih RT (ray tracing) jezgri, koje rade u simbiozi s jezgrama Tensor i podbočene su umjetnom inteligencijom. Jezgre Tensor Nvidia je inicijalno predstavila u sklopu arhitekture Volta (kartice Titan V i Quadro GV100), a svrha im je, pojednostavljeno, izračun kompleksnih 4x4 matrica. Drugim riječima, zadužene su za usko specijalizirane radnje, koje izvršavaju s izvrsnom učinkovitošću (12 puta brže no što bi se one obavljale na jezgrama CUDA), a primarno u svrhu strojnog učenja i umjetne inteligencije.

U kratici "RTX" krije se glavna draž, ali i potencijalna revolucionarnost, Nvidijinih novih grafičkih kartica - sposobne su se baviti ray tracingom u stvarnom vremenu

Ray tracing mnogi nazivaju svetim gralom računalne grafike i digitalnog realizma. Riječ je o vrlo naprednoj tehnici baratanja izvorima svjetlosti, tako da se pomno prati njegovo kretanje, refleksija, refrakcija, disperzija na raznim tipovima površina, boja, prozirnost i sve druge vezane pojavnosti. Svjetlost se u igrama dosad renderirala mnogo jednostavnije, pomoću takozvane rasterizacije. Ray tracing sam za sebe nije nov; u filmskoj i marketinškoj industriji koristi se dugi niz godina. U igrama ga nismo susretali jednostavno zato što je nevjerojatno hardverski zahtjevan – radne stanice u holivudskim studijima trebaju gotovo 10 sati za renderiranje jednog jedinog framea koji sadrži ray tracing. Nvidijina arhitektura Turing i kartice RTX ovdje nisu samo da olakšaju život filmašima, već i da učine nešto što nismo mislili da ćemo u svijetu računalne grafike vidjeti još barem pola desetljeća: da real-time ray tracing implementiraju u igre. Prvi put nakon mnogo godina nova generacija nekog grafičkog čipa ne donosi samo očekivano povećanje broja sličica u sekundi, već ima potencijal kvalitetu grafike podići na novu, donedavno nezamislivu razinu.

Na prezentaciji novih kartica Nvidia je otkrila da će ray tracing do kraja godine podržavati više od 20 igara, kao što su Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Control, Metro: Exodus i – umrijet ću od smijeha – PlayerUnknown’s Battlegrounds, naslov koji se još uvijek muči s mnogo banalnijim stvarima od ultranaprednih tehnika renderiranja svjetlosti. Na YouTubeu ćete pronaći brojne demoe iz navedenih naslova, gdje možete vidjeti kako to izgleda u praksi. Pogledajmo dva potencijalno najzanimljivija.

Pojedine igre i scene djeluju doista senzacionalno, ali do pojave kartica u našem testnom laboratoriju i prvih testova, ostajem rezerviran. Pravo je pitanje, naime, koliko će se aktivacija ray tracinga odraziti na performanse te je li Nvidia već sada implementirala dovoljno RT i Tensor jezgri da bi razvojni timovi imali posve odriješene ruke, ili se samo radi o prvom “kušanju” ray tracinga i pripremi terena za buduće, moćnije grafičke čipove. Kako gotovo isključivo igram mrežne igre, prvi sam tko će se radije odreći dijela vizualnih slatkiša nego broja sličica u sekundi. Ispostavi li se da ray tracing drastično degradira performanse, za korisnike poput mene ta će udarna nova funkcionalnost Nvidijinih RTX-ova ostati neiskorištena, a potrošeni novac – bačen.

Kao i uvijek, custom varijante kartica donijet će naprednije rashladne sustave i više radne taktove

Neke naznake da se zasad ipak nećemo igrati s uključenim ray tracingom stigle su iz smjera tehnološko-gejmerskog portala PCGamesN. Uspjeli su se dokopati RTX-a 2080 Ti, dakle Nvidijine najmoćnije nove grafičke kartice, te testirati performanse u Shadow of the Tomb Raideru i Battlefieldu V s uključenim ray tracingom. Rezultati su porazni. Kartica je postizala između 33 i 48 sličica u sekundi, i to u mizernom Full HD-u, što je razlučivost za koju sigurno nećete kupovati karticu ovoliko visoke klase. Za definitivne zaključke moramo pričekati detaljnije testove, ali posve sam uvjeren da će oni biti isti - real-time ray tracing radi, ali devastira performanse; bit će bolje kad se izmjene još dvije-tri generacije grafičkih čipova.

Zanimljivo je za uočiti da je Nvidia u svojoj prezentaciji ogroman naglasak stavila na takozvane GigaRayse - novu specifikaciju koja opisuje ray tracing performanse kartica (RTX 2070 ima 6 GigaRaysa/s, RTX 2080 8 GigaRaysa/s, a RTX 2080 Ti 10 GigaRaysa/s). Savršeno je jasno da će se kod prestavljanja Turingovog nasljednika jako fokusirati upravo na porast u GigaRaysima po sekundi, jer će im to poslužiti kao najjasnija (i vjerojatno najdrastičnija) distinkcija između "starih" i "novih" kartica.

Pomalo je blesavo i što Nvidia u službenoj najavi RTX-ica ističe da će kartice isporučivati glatkih i stabilnih 60 sličica u sekundi prilikom igranja u 4K rezoluciji. To bi bilo lijepo, da je igranje u 60 FPS još uvijek ono čemu težimo. Međutim, nije. Igrači su se napokon počeli prebacivati na monitore s frekvencijom osvježavanja od 144 ili više herca, jer su shvatili da im je to najveći pomak nabolje u cjelokupnom iskustvu igranja koji uopće mogu učiniti. Istina, malo tko je u ovom trenutku dovoljno bogat da si priušti 144-hercni 4K monitor, čija se cijena trenutačno kreće između 15 i 20.000 kuna, ali to ne mijenja činjenicu da se hvalisanje s postignutih 60 sličica u sekundi u 2018. godini doima promašenim.

Founders Edition izvedbe kartica više ne koriste jedan turbinski, već dva klasična ventilatora - napokon

Još jedan razlog zašto će ray tracing u igrama za mnoge ostati trajno isključen jest doista ekstremno visoka cijena novih kartica. Nvidia je objavila cijene za takozvane Founders Edition (FE) izvedbe kartica, koje koriste referentne hladnjake (od ove godine s dva klasična ventilatora, umjesto jednog turbinskog – napokon) i dizajn PCB-a. FE varijante kartica u pravilu nude nešto skromnije performanse od izvedbi koje će prodavati Asus, EVGA, MSI, Gigabyte, Zotac i drugi. Tome je tako jer pobrojani proizvođači posežu za vlastitim, učinkovitijim rashladnim sustavima, a to im dozvoljava podizanje radnih taktova GPU-a i memorije. Preporučene cijene FE kartica su, redom, 599 USD za RTX 2070, 799 USD za RTX 2080 i mamutskih 1.199 USD za RTX 2080 Ti. Drugi proizvođači svoje će kartice cijeniti 100 USD manje za RTX 2070 i 2080 te 200 USD manje za RTX 2080 Ti. No to je još uvijek mnogo skuplje od cijena istovrsnih grafičkih kartica prethodne generacije. GTX 1070 je nakon izlaska koštao 379 USD, GTX 1080 599 USD, a GTX 1080 Ti 699 USD, uz vrlo male razlike u cijeni “običnih” i FE kartica. Kad se sve to unese u kalkulator, ispada da je RTX 2070 od GTX-a 1070 skuplji za čitavih 31%. RTX 2080 košta 16% više od GTX-a 1080, a RTX 2080 Ti stoji mamutskih 42% ili 71% više od GTX-a 1080 Ti, ovisno o tome promatramo li cijenu “obične” ili FE varijante kartice. Čak i ako ignoriramo neugodan porast cijena između dviju generacija kartica, još uvijek je teško zažmiriti na činjenicu da će jedan RTX 2080 Ti u nas po svoji prilici stajati desetak tisuća kuna.

Pregled postotnih razlika u cijenama kartica Turing i Pascal. "SEP" je oznaka za kartice koje proizvode tvrtke poput MSI-ja, Asusa, Gigabytea i drugih. Izvor slike: TechPowerUp

Ako ipak ne možete dočekati da stigne, možda će vas zanimati da je u Njemačkoj već dostupan za (pred)narudžbu – pohitajte na Idealo.de pa provjerite gdje je najjeftiniji. No činite to sjedeći, za slučaj da vam dođe slabo kad shvatite da mu cijena polazi od 1.299 eura. RTX 2080 kreće od 899 eura, hvala na pitanju.

AMD-ov pandan novim RTX-ovima bio bi najbrže i najučinkovitije rješenje za vraćanje cijena unutar granica zdravog razuma, ali takvo što trenutačno se – ne nazire.