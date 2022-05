.debug na otvorenom: "šatorsko naselje" najboljih domaćih IT kompanija

Vjerojatno već znate kako će se ovogodišnje izdanje najvećeg developerskog spektakla, Bugove konferencije .debug, održati 2. i 3. lipnja u Zagrebu, a cijeli program konferencije bit će moguće pratiti i online. Danas predstavljamo plan za najvažniji popratni sadržaj konferencije, .debug na otvorenom.

Upoznajmo se prvo s mjestom radnje. Novootvoreni Algebrin kampus novi je dom naše konferencije, zajedno s Kućom za ljude i umjetnost, Laubom, koja se nalazi odmah do Algebrine zgrade. U prostoru između tih dvaju zdanja tijekom .debuga smjestit ćemo više od 30 šatora, tj. izlagačkih boothova naših partnera, sve odreda najvećih i najboljih IT kompanija s ovih prostora. Točna lokacija je na ovom linku.

Developerski tulum

Ovdje ćete moći susresti HR-ovce, developere, direktore i razne druge zaposlenike tih tvrtki i, naravno, raspitati se o mogućnostima zapošljavanja. Možda i važnije, moći ćete se dobro zabaviti, počastiti hranom i pićem. Mnogi nam već "prijete" genijalnom ljetnom ponudom street fooda, potocima piva i drugih napitaka te gomilom poklona za posjetitelje.

Kao i prošlih godina, ovdje ćete ponovno uživati u društvu najpametnijih ljudi u zemlji, upoznavati najkorisnije konekcije koje će vam pomoći u izgradnji karijere, a jamačno će se tijekom dva dana organizirati i bezbroj "mini partija" na svim tim štandovima. Šuška se da će bugovci peći roštilj, ali i da to neće biti jedini roštilj tamo – detalje još ne znamo ni mi, jer partneri skrivaju svoja iznenađenja. Jedno je sigurno: bit će to dvodnevni developerski tulum, od zore do sumraka…

U nastavku pogledajte dio atmosfere s lanjskog .debuga. Napomenimo i da će ove godine šatora biti dvostruko više, a posjetitelja četverostruko više – trebate li bolju pozivnicu?

Ulaznice su u prodaji, potražite ih na debug.hr. Kompletan program konferencije dostupan je ovdje.

Najbolji trenuci .debuga 2021 u 60 sekundi: