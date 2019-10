Industry 4.0 tehnološka konferencija GetiCon u Varaždinu

Na drugoj tehnološkoj konferenciji GetiCon koja se održava 26. listopada u Park Boutique Hotelu u Varaždinu stručnjaci Serengetija i međunarodni poslovni partneri će kroz niz predavanja sudionicima predstaviti neke od najatraktivnijih međunarodnih projekata iz visoko tehnoloških proizvodnih industrija, najnovije trendove industrije 4.0 kao i prednosti jedinstvenog Team Extension modela kojim Serengeti poslovnim partnerima osigurava zaokruženu softversku konzultantsku uslugu.

Austrijska tvrtka Fronius se pozicionirala kao tehnološki lider koji pronalazi, razvija i primjenjuje inovativne metode za praćenje i kontrolu energije za zavarivačku tehnologiju, fotonaponsku energiju i punjenje baterija. Uspješna suradnja tvrtki Serengeti i Fronius započela je s razvojem aplikacijskog rješenja Interface Designer, a proširila se na i na druga poslovna područja.

Philipp Trinkfass, voditelj razvoja hardvera i softvera, BU Perfect Welding u tvrtki Fronius održat će predavanje „Industrial Internet of Things – it is all about communication“ kojim će predstaviti Froniusov put prema Industriji 4.x te što predstavljaju Smart Factory, Big Data Analysis, Machine Learning i Artificial Intelligence u kontekstu cjelovitog umrežavanja Cloud i On Premise aplikacija za generiranje dodatne vrijednosti.

Konferencija GetiCon nije samo konferencija koja donosi pregled inovativnih tehnologija i rješenja, već predstavlja mjesto važnih poslovnih susreta na kojem se dogovaraju buduće suradnje i ostvaruju novi kontakti te pruža priliku svim zainteresiranima da iz prve ruke saznaju o mogućnostima zapošljavanja kao i rada na projektima svjetski renomiranih tvrtki.

Na prošlogodišnjoj konferenciji sudjelovalo je 100 developera, programera i studenata, što je dokaz da postoji veliki interes za ovaj tip tehnološkog događanja.

Sudjelovanje na konferenciji GetiCon je besplatno, a svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti ispunjavanjem online obrasca