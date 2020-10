Konferencija i hackathon My Smart City ovoga tjedna u Zadru u crkvi Svetog Dominika

Treća My Smart City konferencija i hackathon održat će se 15. i 16. listopada 2020. u Zadru. Tijekom konferencijskog dana 15. listopada šest gostiju predavača bavit će se ključnom konferencijskom temom – kvalitetom života, a sudionici će konferencijski program moći pratiti online, putem live streama.

Hackathon u crkvi

Predavači će svoja izlaganja 15.10. održati u Kazalištu lutaka, a sudionici će zbivanja moći pratiti online putem live streama. Hackathon će se, uz ograničen broj sudionika i timova, održati uživo u crkvi Svetog Dominika od 15. do 16.10.2020. Hackathon timovi počet će s radom 15. listopada u 10:00 i tijekom 24 sata osmisliti svoja rješenja usmjerena na poboljšanje svakodnevnog života i rada u Zadru.

Treći My Smart City hackathon održavat će se u dvije kategorije: hackathon za učenike te hackathon za studente i mlade od 18 do 27 godina. Pri radu će hackathoncima pomagati tehnički i stručni mentori, a dodatno će se educirati i kroz pripremne online radionice koje će voditi članovi zadarske IT zajednice. Svi hackathon timovi predstavit će svoja rješenja stručnom žiriju u petak, 16. listopada, kada će biti proglašeni i pobjednici u obje kategorije, koji će osvojiti novčane nagrade.

Predavanja o kvaliteti života

Prvo predavanje održat će Jan de Jong koji će predstaviti svoj novi projekt visokotehnološke poljoprivrede CROP – implementaciju najnovije nizozemske tehnologije za staklenike kako bi postigao održivu i visokokvalitetnu proizvodnju. Mario Brkić iz tvrtke George Labs javit će se online iz Beča, u kojem živi i radi. Govorit će o tome kako financijske aplikacije mogu unaprijediti kvalitetu života i predstaviti Georgea, bankarsku aplikaciju koja rješava sve transakcije na jednostavan i inteligentan način.

Ivan Voras iz startupa Equinox govorit će o tome kako gradovi mogu, uz pomoć proširene stvarnosti, na jednostavan i zabavan način pružiti informacije o kvaliteti života u gradu, a sve će to i pokazati u kratkom demou. Nino Ćosić će predstaviti aplikaciju Worig, koju često zovu „Airbnb za dugoročni najam“.

Program će zatvoriti panel diskusija na temu Kako smo redizajnirali naš radni dan, a o radu u doba pandemije razgovarat će moderator Dragan Petric (Bug), Marin Mamić (Amazon Web Services), Mario Brkić i Daniel Ackermann (Degordian). Detaljan program konferencije može se pronaći na webu konferencije. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz prethodnu prijavu online.