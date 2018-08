Kulendayz – najveća slavonska IT konferencija slavi 10 godina!

Regionalna informatička konferencija KulenDayz već deseti put donosi nam zanimljiv program sa više od 60 besplatnih predavanja od 31. kolovoza do 2. rujna na osječkom Pampasu.

Nakon duge ljetne pauze okuplja preko 700 sudionika koji imaju priliku vidjeti što je novo u svijetu IT-a, saznati probleme i rješenja s kojima se susreću naši predavači i najvažnije od svega- upoznati kolege i razmijeniti iskustva.

Organizatori su Microsoft Community, Project Management Institute Hrvatska, Osijek Software City i Poduzetnički Inkubator – BIOSa. Njihov volonterski duh i želja za poboljšanjem gospodarstva i obrazovanja u regiji dozvoljava da događaj poput ovoga opstane.

Teme koje su pokrivene su napredni razoj aplikacija, cloud tehnologije, baze podataka, dizajn, ITPro i project management. Točna predavanja i raspored dostupna su na webstranici konferencije, kao i cijene za pred konferencijske treninge i nedjeljni team building. Registracija je obvezna za sve jer su mjesta ograničena.

KulenDayz se u mnogim stvarima razlikuje od uobičajenih konferencija zbog svog stila. Program se odvija i izvan klasičnih konferencijskih dvorana, sudionici mogu sami oblikovati sadržaje po „OpenSession“ formatu , a mnoga predavanja su po metodi Chalk&Talk – bez projektora i Interneta. Ova metoda je rijetka i neuobičajena za informatičke stručnjake, ali su je sudionici KulenDayz-a jako dobro prihvatili jer omogućuje više interakcije, utjecaja na tijek predavanja, te izravnu komunikaciju.

KulenDayzKidz: IT Konferencija za djecu!

Posebno oblikovan program namijenjen djeci školskog uzrasta - KulenDayz Kidz održava se u subotu od 9 do 15 sati. U suradnji sa kolegama iz Školske Knjige planirane su dvije paralelne radionice sa kompletnim digitalno obrazovnim sadržajem: računalno razmišljanje i programiranje uz igre bez i s računalom, e-društvo, digitalna pismenost i komunikacija, informacije i digitalna tehnologija. Na zanimljiv način djeca će moći isprobati nove alate za učenje, družiti se s vršnjacima i dobiti interes za IT. Program za djecu je besplatan, no potrebno je rezervirati mjesto na stranicama konferencije.

Zahvaljujući uspjehom prošlih izdanja interes za KulenDayz stalno raste! Pridružite se i vi ovom fenomenu koji ispunjava potencijal Osijeka kao grada sa izuzetno uspješnom IT scenom, a na licu mjesta ćemo biti i mi Bugovci kao već tradicionalni medijski pokrovitelj konferencije.