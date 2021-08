KulenDayzi su se vratili - uživo!

KulenDayz IT Innovation conference u Osijeku će još jednom okupiti najveće IT stručnjake zemlje i regije. Sudionike konferencije očekuje vikend ispunjen kvalitetnim predavanjima, korisnim radionicama i izvrsnom atmosferom

Osijek će od 3. do 5. rujna ponovno ugostiti KulenDayze, najpoznatiju slavonsku IT konferenciju koja već dugi niz godina okuplja najbolje IT stručnjake zemlje i regije. Na dvanaestom izdanju konferencije sudjelovat će i Vitaly Friedman, pokretač časopisa “Smashing Magazine” i frontend consultant te Mustafa Toroman, vrhunski IT stručnjak i nositelj titutle “Most Valuable Person for Microsoft Azure”.

Program započinje u petak 3. rujna cjelodnevnim treninzima vezanim uz aktualne informatičke teme, dok je subota rezervirana za 40 predavanja u 6 slijedova te posebni otvoreni dio gdje će se teme kreirati u hodu. Posljednji dan konferencije sudionici će imati prilike uživati u avanturi i druženju u Eko centru zlatna Greda. Novost ovogodišnjih KulenDayza jest i “Ask the Experts” panel gdje će predavači direktno odgovarati na pitanja ili probleme sudionika konferencije. Uz glavni program održava se KulenDayz kidz - posebno oblikovan program namijenjen djeci školskog uzrasta.

Kako bi se maksimalno očuvala sigurnost posjetitelja, a u skladu s poštivanjem mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za posjet konferenciji potrebno je priložiti potvrdu o cijepljenju ili negativan test. Oganičen je i broj posjetitelja, stoga je potrebno svoje mjesto rezervirati na vrijeme.

Više informacija o KulenDayz konferenciji, kao i kompletan sadržaj konferencije, možete pronaći na službenim stranicama.