Najava tema za 14. Advanced Technology Daysima

Više od 500 IT stručnjaka u srijedu i četvrtak, 5. i 6. prosinca, okupit će se u zagrebačkom Plaza Event Centru na 14. izdanju Advanced Technology Daysa

Ove godine konferencija ima i novih pet programskih smjerova koji prate svjetske trendove - DevOps, Hybrid, Data, Business IT i Trends – a sva predavanja održavat će se paralelno u pet dvorana Centra.

Tijekom dva konferencijska dana sudionike očekuju i dva okrugla stola koji će se baviti top IT temama. U srijedu, 5. prosinca, u 13:35 u dvorani Kornati održat će se okrugli stol GDPR – godinu dana kasnije na kojem će moderator Igor Pavleković iz Microsofta porazgovarati s Domagojem Pavlešićem (Dizzy.hr), Dubravkom Hledeom (Rimac Automobili) i Alenom Delićem (Diverto) o tome što je sve donijela primjena GDPR-a. Bit će to svojevrstan nastavak lanjskog panela na kojem se razgovaralo o tome koliko posla očekuje IT sektor pri implementaciji promjena koje donosi primjena Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka. Pavleković je komentirao: „Prošlo je pola godine otkako je počela primjena GDPR-a pa smo odlučili zaokružiti priču i popričati s jednim direktorom informatike, koji je ujedno službenik za zaštitu podataka, konzultantom, te samostalnim poduzetnikom koji je ujedno i naš poznati developer. Teme oko kojih ćemo diskutirati su primjena GDPR-a u praksi, što se promijenilo (ako išta) za građane, a što za tvrtke, te kakva nas budućnost očekuje s GDPR-om. Očekujem dinamičnu i konstruktivnu raspravu oko ove važne teme“.

U četvrtak, 6. prosinca, Domagoj Pavlešić će u 13:45 u dvorani Kornati moderirati raspravu Život u open-source svijetu u kojoj će sudjelovati Tomislav Capan (Octobit), Igor Rončević (AVL), Vedran Vučetić (Constructor.io) i Tomislav Tipurić (Microsoft). IT svijet se transformira iz okruženja zatvorenog softvera u open-source okruženje, a koliko je promjena neminovna najbolje ilustrira činjenica da je i Microsoft promjenio svoju strategiju i usmjerio je ka open-sourceu. Kako ta promjena utječe na razvojne timove i proizvode, koje prakse trebaju usvojiti i s kojim se problemima IT stručnjaci moraju naučiti nositi, sudionici ATD-a će saznati od četiri vrhunska stručnjaka koji su tu transformaciju prošli ili ju upravo prolaze. Raspored svih predavanja tijekom 14. izdanja Advanced Technology Days konferencije može se pronaći ovdje.