Od danas su u prodaji ulaznice za .debug, a otkrivamo i prvih 40 predavača...

Developerska konferencija Buga održat će se 10. i 11. lipnja u Algebri, a uz 50 vrhunskih predavanja sudionici će moći obići i ".debug na otvorenom", ljetnu izložbu najboljih domaćih IT tvrtki...

Ulaznice za najveću developersku konferenciju dosad održanu u nas, .debug, upravo su puštene u prodaju putem sustava Entrio, odnosno web-pagea konferencije. Donosimo vam informacije o tome kakve su sve ulaznice u prodaji, koliko smo ih pripremili i što svaka od njih uključuje...

Prije toga, podsjećamo vas na osnovne informacije: ovogodišnji .debug održat će se 10. i 11. lipnja 2021. (četvrtak i petak), na istom mjestu kao i prošlo izdanje konferencije, u zagrebačkoj Algebri. Kroz tri tracka predavanja i dva dana trajanja, održat će se 50 stručnih predavanja isključivo developerske tematike, a već sada vam na webu www.debug.hr otkrivamo i 40 prvih predavača, kao i neke teme o kojima će se pričati na ovogodišnjem .debugu...

Uz sve to, za one koji fizički dođu na .debug pripremili smo i ".debug na otvorenom", veliku izložbu naših partnerskih tvrtki, sve redom renomiranih hrvatski lidera IT scene, koji će u maniri ljetnog street-food festivala ponuditi okupljenima ljetne zalogaje i gutljaje...

Kako nam je bilo prošli put na .debugu, pogledajte u ovom recap-videu (90 sekunda):

Zbog ograničenja koja su nam nametnuta, fizički možemo primiti samo ograničen broj ljudi na .debugu, pa osim ulaznica za fizički dolazak imamo u ponudi i online ulaznice, za one koji ipak program .debuga žele pratiti od kuće. U skladu s eventualnim popuštanjem mjera puštat ćemo u prodaju i dodatne količine ulaznica za fizičko sudjelovanje na konferenciji. Evo što koji tip ulaznice uključuje:

Ulaznica za .debug

Ulaznica osigurava fizičko praćenje konferencije, goodie bag, online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja nakon konferencije. Cijena: 750 kn (600 kn + PDV).

Studentska ulaznica za .debug

Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija - NIJE namijenjena pravnim osobama. Ulaznica osigurava fizičko sudjelovanje, goodie bag, online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja nakon konferencije. Cijena: 250 kn.

Online ulaznica za .debug

Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup svim snimkama predavanja nakon konferencije. Cijena: 500 kn (400 kn + PDV).

Online studentska ulaznica za .debug

Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija - NIJE namijenjena pravnim osobama. Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup svim snimkama predavanja nakon konferencije. Cijena: 200 kn.

Ulaznice možete kupiti i preko Entrio sustava i preko debug.hr stranice i putem donjeg widgeta, a ukoliko ih odaberete 3 ili više, automatski će vam se obračunati i količinski popust od 20%. Za specifične upite javite se na adresu info@debug.hr.