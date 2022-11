Radna snaga goruće je pitanje za našu IT industriju

Domaći IT kadar može birati poslodavca, ali konkurenti su globalni igrači. Posjetite IT konferenciju u organizaciji HGK koja će se održati 6.12. i saznajte više o prilikama i izazovima u IT industriji

Prosječna mjesečna neto plaća u hrvatskoj IT industriji se čak i u pandemiji približila iznosu od devet tisuća kuna i bila je gotovo 60 posto viša od hrvatske prosječne neto plaće. Udio u BDP-u iznosio je 2,5 posto.

No, radi se o brojkama koje su rekordne samo u domaćim okvirima. Konkurenti za radnu snagu našim su tvrtkama globalni igrači pa je tako jedno od gorućih pitanja za domaću IT industriju i njezin daljnji razvoj pitanje pronalaska i zadržavanja radne snage. Upravo su na prošlogodišnjoj konferenciji IT industrije HGK sudionici i predstavnici struke istaknuli to kao izazov broj jedan u njihovom poslovanju.

To potvrđuje i posljednja ovogodišnja anketa HGK o radnoj snazi u IT industriji, u kojoj su sudjelovali i poslodavci i zaposlenici. U njoj više od dvije trećine anketiranih stavlja visinu dohotka na prvo mjesto po važnosti za zadržavanje zaposlenika. Situacija je vrlo slična i po pitanju privlačenja kvalitetnih kadrova, gdje su ključne stavke visina plaće i ostale beneficije radnog mjesta. Zajedno te dvije stavke odabralo je više od četvrtine ispitanika.

Detaljniji rezultati ankete, kao i presjek stanja IT industrije općenito, predstavit će se na tradicionalnom godišnjem okupljanju IT zajednice – konferenciji HGK, koja će se održati 6. prosinca u Zagrebu pod nazivom IT & HR: Prilike i izazovi.

HGK i njezino Udruženje za IT kontinuirano rade na uvjetima za privlačenje i zadržavanje talenata. Jedan od ključnih smjerova djelovanja koji može pomoći da hrvatski IT privuče i zadrži kvalitetne kadrove je poboljšanje zakonske regulative i fiskalne politike te porezno rasterećenje i smanjenje cijene rada. Osobito je važno značajnije rasterećenje plaća i nastavak pozitivnih mjera zapošljavanja mladih.

Na konferenciji će biti riječi i o prijedlozima Udruženja u smislu hrvatskog obrazovnog sustava i jaza s potrebama tržišta rada, a sa stručnjacima u ljudskim resursima razgovarat će i o stvaranju uvjeta u samim tvrtkama za privlačenje i lokalnih i globalnih talenata u IT industriji.

Prema posljednjoj analizi IT industrije HGK hrvatski je IT 2020. zapošljavao više od 34 tisuće djelatnika. U periodu od pet godina zaposleno je gotovo 11.000 osoba, a s obzirom na propulzivnost IT industrije očekuje se značajan rast zapošljavanja i dalje. Kvalitetan kadar ključna je stavka razvoja ovih 5700 tvrtki i njihovog statusa u utakmici s globalnim igračima.

