Startup koferencija ViennaUP'21 održat će se krajem travnja

ViennaUP'21 održava se u online formatu od 27. travnja do 12. svibnja 2021., a naglasak stavlja na aktualne teme kao što su pametni gradovi i biomedicinske znanosti

Zbog trenutačne situacije izazvane pandemijom koronavirusa ova se konferencija, čiji je inicijator Bečka gospodarska agencija (Wirtschaftsagentur Wien), iz austrijske prijestolnice u cijelosti seli u online format. Prilika je to da se domaći i međunarodni startupovi, investitori, firme i novi talenti povežu na internacionalnoj razini i bolje se upoznaju s bečkom startupom scenom, jednom od najraznolikijih i najbrže rastućih startup zajednica srednje Europe.

Program obuhvaća niz online događanja, od konferencija do radionica i predavanja. Pametni gradovi, biomedicinske znanosti, kreativne industrije, društveno poduzetništvo i fintech samo su neka od područja koja su u fokusu ove dvotjedne konferencije. Tako, primjerice, online event WIRED Pulse stavlja naglasak na utjecaj tehnologije i inovacija na budućnost, dok je cilj konferencije The global limitless conference for (future) female leaders potaknuti napredak u poslovnim karijerama žena izgradnjom samopouzdanja, poboljšanjem vještina i povezivanjem buduće generacije žena na rukovodećim pozicijama s onima s iskustvom na tom području.

Creative Days okupit će kreativne umove iz cijelog svijeta, a bavit će se utjecajem trenutačnog tehnološkog i društvenog razvoja na sektor kreativne industrije te će se dotaknuti teme novog normalnog. Online event Smart City Summit, koji će se održati 4. svibnja 2021., privući će virtualnu publiku zainteresiranu za teme pametnih gradova, mobilnosti, energetike, industrije 4.0 i proptecha.

Prijave za ViennaUP'21 započinju sredinom ožujka. Više informacija možete pronaći na ovom linku: https://viennaup.com/.