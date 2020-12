Završili virtualni Windays20

U uvodu Microsoft Keynotea Anke den Ouden (Microsoft, generalna direktorica za regiju Multi-country u srednjoj i istočnoj Europi) naglasila je da se tijekom 2020. godine promijenio svaki aspekt našeg života, pa i poslovanje. Hrvatske škole vrlo su se brzo prilagodile prijelazu na nastavu na daljinu, a Hrvatska je u trenutku lockdowna bila u top 20 svjetskih zemalja po broju korisnika platforme Teams. Tatjana Skoko (Microsoft Hrvatska) istaknula je prednosti cloud tehnologije koja, uz održavanje kontinuiteta poslovanja, omogućava i inovacije. Cloud je ubrzao sve procese i pomogao tvrtkama i organizacijama da grade svoju digitalnu otpornost, efikasnije odgovore na izazove i disrupcije te nam je omogućio da popratimo ubrzanje transformacije, koje nam je donijela korona - kriza. Dimitrije Trbović (Neostar) predstavio je Neostar platformu lansiranu u studenom 2020. – riječ je o omni-channel i eko platformi na Azureu namijenjenoj svim akterima na tržištu automobila, a, uz kupnju i prodaju, omogućuje i dogovor servisiranja vozila te procjenu štete u slučaju nezgode.

WinDays Keynote donio je duel Rafala Lukawieckog (Project Boticelli) i Stevena Van Belleghema (Nexxworks) koji su, uz moderatora Dragana Petrica (Bug) debatirali o kontroverznim tehnološkim temama, od umjetne inteligencije do društvenih mreža i digitalnih sloboda u državama koje provode strogi nadzor. Složili su se da je stigla era umjetne inteligencije, koja će, uz puno toga dobrog što će nam donijeti, imati i neke negativne posljedice. Zalijenit će nas jer puno poslova koje smo obavljali više nećemo morati raditi, niti brinuti neke brige jer će to strojevi raditi za nas. Umjetna inteligencija je u ranoj fazi, no po Van Belleghemu u poslovnom okruženju već sad ima puno korisnih primjena, a kombinacija AI-a i IOT-a može stvoriti mnoge kombinacije koje mogu dramatično promijeniti naš život onako kako su to učinili pametni telefoni. Lukawiecki smatra da danas imamo puno primjera „umjetne gluposti“, što je ilustrirao na primjeru autonomnih vozila koja rade greške koje ljudi ne bi napravili. Po pitanju korisnosti i smisla postojanja društvenih mreža imaju dijametralno suprotne stavove: dok Lukawiecki svima savjetuje da ne koriste Facebook jer smatra da je neetičan i netransparentan, Van Belleghem preporučuje svima da nastave koristiti Facebook i Instagram – većini ljudi te mreže služe za zabavu, a za poslovanje su neophodne jer poslovni sustavi moraju biti tamo gdje su i njihovi korisnici. Složio se da Facebook treba poraditi na transparentnosti, a obojica su pohvalili veću transparentnost LinkedIna prema korisnicima. Vjeruju da nas roboti neće nadvladati niti uzeti naše poslove te smatraju da će roboti, štoviše, generirati nove poslove, a za ljude je bitno da steknu nove tehničke vještine. U svijetu umjetne inteligencije sve važnije će postajati i ljudske vještine, poput kreativnosti, empatije i strasti.

WinDays21 održat će se u jesen 2021. u Rovinju

Renato Fajdiga (Axilis) i Marin Deur (BE-terna) održali su predavanje Omogućite zaposlenicima digitalizaciju procesa korištenjem Power Platform, na kojem su sudionicima pokazali kako koristiti Office 365 alate, Power Platform i Dynamics 365 Business za optimizaciju procesa odobravanja, kreiranja, pa čak i knjiženja dokumenata jednim klikom. Antonia Šimunović (InSky Solutions) na primjeru korištenja chatbota u turističkoj industriji pokazala je kako uz pomoć umjetne inteligencije podatke u Dynamicsu 365 pretvoriti u informacije.

Tijekom panela Show me the money moderator Dragan Petric sa sugovornicima Nikolom Dujmovićem (Span), Lukom Abrusom (Five), Majom Brkljačić (AlgebraLab), Draženom Oreščaninom (Poslovna inteligencija) i Vedranom Blagusom (SVC Partners) razgovarao je o investiranju u startupe u Hrvatskoj. Zaključili su da je startup scena kod nas u zadnje vrijeme dosta živnula - postoji akumulacija novca u IT sektoru koji je spreman za ulaganje u nove projekte pa će se slučajevi poput Nanobita i Infobipa sve češće događati. Sve je više ulaganja u razne inkubatore, a velike tvrtke i same pokreću vlastite inkubatore kako bi stvorile bazen novih talenata.

Oliver Nikolić i Dušan Stamenković (Comtrade System Integration) govorili su o izazovima migracija on-prem servisa u Azure, uz poseban naglasak na sigurnost, dostupnost, troškove, upravljanje i monitoring. Miroslav Popović (Seavus) bavio se softverskim rješenjima baziranim na mikroservisnoj arhitekturi te sve većom potrebom za centraliziranim sustavom za autentikaciju i autorizaciju. Predstavio je mogućnosti razvoja vlastitog rješenja te pokazao primjer implementacije.

Panel Dajte nam veću lopatu bavio se vječnom temom: suradnjom poduzetnika i države, a moderator Domagoj Novokmet (N1) razgovarao je s Andreom Doko Jelušić (AmCham Croatia), Ratkom Mutavdžićem (Microsoft), Mislavom Malenicom (CroAI) i Zdenkom Lucićem (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova). Doko Jelušić istaknula je da očekuje da će se u idućih godinu, dvije riješiti pitanje dvostrukog oporezivanja koje je bitno za poslovanje sa SAD-om te da je ono što je bitno za strane ulagače koji žele uložiti u Hrvatsku - predvidljivost. Poduzetnici se slažu u dojmu da je država reaktivna i reagira na pritisak te bi voljeli vidjeti iskorak u smislu proaktivnijeg pristupa države, da se prepoznaju ključne niše te da država potakne poduzetnike da se fokusiraju na njih (kao primjer istaknuta su IT rješenja u sustavu zdravstva). Malenica je upozorio da je hitno potrebna intenzivna komunikacija da Hrvatska ne propusti AI kao tehnologiju koja će „vladati“ idućih 30 godina. Lucić je naglasio da ministarstvo priprema katalog usluga kako bi poduzetnicima olakšalo komunikaciju s ministarstvom u smislu iskoraka na strana tržišta. Svi panelisti složili su se da treba biti više zajedničke komunikacije i suradnje te da je potrebno osvijestiti da svi imamo zajednički cilj – uspješno gospodarstvo.

