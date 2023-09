Znanje za budućnost: nova GAME CHANGER konferencija fokus stavlja na primjenjivo, novo i korisno

U kojem se smjeru ovaj svijet kreće barem kada su digitalne transformacije u pitanju, otkrit će nam preko 90 stručnjaka s područja tehnološke industrije, znanosti, institucija, poslovnih zajednica, studente i pojedince koji planiraju sudjelovati u dinamičnom procesu digitalne transformacije.

Game changer 2.0 konferencija je mjesto gdje ćete 12.10.2023 ( Z Centar / Zagreb ) upoznati zanimljive ljude u jedinstvenoj prilici za povezivanje, otkrivanje novih područja na koja možete proširiti svoje poslovanje, unaprijediti svoje vještine, i pronaći inspiraciju. Game changer 2.0 karakteriziraju 3 riječi: primjenjivo, novo i korisno, a sve to u samo jednom danu kroz 5 dvorana CineStar centra te dvoranu u kojoj će se prezentirati novi projekti.

A koje teme prati ovogodišnji GAME CHANGER?

U dvorani 4 pod temama „LOVE STORY / WEB3, AI & GAMING by Coca – Cola“ počevši od teme VR i AR interakcije u gaming okruženju, preko spremnosti industrije za cross platform pristup, krećemo se prema WEB3 vrućim temama. Od Kripto is dead - Živio crypto! kakva je budućnost i zašto još uvijek vjerujemo u oporavak, Blockchain i modele za play to earn, do rodne ravnopravnosti u WEB3 i gejming svijetu. Kao spotlight dvorane - najavljujemo temu godine AI ili black mirror - jesmo li sigurni i koliko dugo?

Dvorana 6 pod imenom „FAST TRAIN - GAMING & GAMIFICATION by Samsung“ počevši od teme primjenjivosti principa gamifikacije u ekologiji, ljudskim resursima i aplikacijama, preko novih trendova u digitalnom dizajnu i animaciji (s fokusom na AI hype), dolazimo do rasta esporta i novog natjecanja s klasičnim sportovima, te budućnost reklamne industrije.

U dvorani 5 „GOOD GAMES OF ECOMMERCE by Addiko bank“ otkrivamo nove mogućnosti koje AR, VR i AI tehnologije donose e-trgovini, bavimo se time kakvu ulogu gejming i WEB3 mogu imati u razvoju e-trgovine, je li priča o metaverzumu završena, AI personalizacijom e-trgovine sa stajališta pametnog stanovanja, ulogu tehnologije u fitnessu i zdravim navikama uz primjenu principa gamifikacije. Na samom kraju, dajemo odgovore na pitanje zašto veliki brendovi masovno ulaze u NFT, stvarajući modne piksele.

Goruću temu online zlostavljanja i opasnosti nadopunjujemo inicijativom amber alert, i novim mogućnostima koje nam AI donosi u borbi protiv zlostavljača. Prelazimo na teme kibernetičke sigurnosti optimizacijom nadzornih alata/i platformskih rješenja, novom ulogom umjetne inteligencije u kibernetskoj zaštiti, i na učinke GDPR-a pet godina nakon njegovog uvođenja, a sve to u dvorani 2 koju pokriva Europska komisija „BSAFE - CYBERSECURITY, SAFE CLOUD& CYBERBULLYING“

„InnovateXcellence - START-UP STAGE“ u dvorani 3 predstavit će 6 startup progresivnih tech tvrtki. Osnivači zajedno s timom ispred publike i eksperata iz različitih područja predstavljaju njihove inovativne projekte. Najbolji može biti samo jedan. Tko je budući jednorog?

Nakon inspirativnog završetka redovnog dijela programa, sudionici i posjetitelji konferencije imat će priliku isprobati proizvode naših partnera, te uz autentičnu atmosferu Game changer after party minglanja i originalne glazbene izvedbe, uživati ​​u dobroj zabavi stvarajući nove veze i kontakte.

Kako do ulaznice?

Game changer je inače prva gejming i WEB3 konferencija koja promiče poslovne mogućnosti kroz nove prilike za transformaciju. Iz kuta gejminga, Game changer se fokusira na sva progresivna tehnološka područja kao što su AI, WEB3, e-trgovina, kibernetička sigurnost i marketing. Detaljan plan i program predavanja uz potvrđene predavače možete pratiti na www.gamechanger.hr

