'Lyrics' značajka od sada dostupna za sve Spotify korisnike

Spotify je još prošle godine korisnicima pojedinih zemalja nudio Lyrics značajku koja omogućuje prikazivanje tekstova pjesama u stvarnom vremenu, no sada je ona službeno postala dostupna baš svima, čak i besplatnim korisnicima.

„Recimo to jasno i jednostavno: lakše je đemati uz omiljenu pjesmu kada znate njene riječi. Zato, počevši od danas, Spotify potiče milijune obožavatelja diljem svijeta da pjevaju glasnije i samopouzdanije nego ikad s lansiranjem Lyrics značajke“, priopćili su iz Spotifya.

U službenom se priopćenju navodi da tekstove za preko osam milijuna pjesama pruža talijanska tvrtka Musixmatch te će oni biti dostupni na iOS-u, Androidu, desktopu, igraćim konzola i pametnim televizorima, odnosno svugdje gdje Spotify ima svoju aplikaciju.

Ističe se i činjenica da će korisnici moći dijeliti tekstove pjesama na društvenim mrežama, pa se lako može pretpostaviti da će dubokoumni i motivirajući stihovi češće krasiti Instagram račune popularnih influencera.

Lyrics na Spotify mobilnoj aplikaciji: Da bi se prikazao tekst pjesme koju slušate, otvorite ju i jednostavno povucite prstom prema gore.

Lyrics na Spotify desktop aplikaciji: Kliknite na ikonu mikrofona na traci pjesme koju slušate i to će biti dovoljno za pokrenuti prikazivanje njenog teksta.

Lyrics na SpotifyTV aplikaciji: Otvorite pjesmu i u desnom kutu kliknite na „lyrics button“ koji će omogućiti prikazivanje njenog teksta.

Naime, kako prenosi The Verge, Spotify je u suradnji s Musixmatchom još 2015. nudio značajku prikazivanja tekstova pjesme u desktop aplikaciji, no to se nakon godinu dana raspalo na žalost brojnih korisnika. Od tad zahvaljujući Behind the Lyrics opciji, nudi detaljnije informacije o pojedinoj pjesmi, ali ne i njen cjelokupan tekst.

Međutim, da bi „pogurali“ svoju novu Lyrics značajku, Spotify je potvrdio za Tech Crunch da će se u potpunosti riješiti Behind the Lyricsa, što bi moglo razočarati neke korisnike, no tvrtka se vjerojatno nada da će tekstovi u stvarnom vremenu biti i više nego dovoljna zamjena.