Vozio sam mjesec dana uz telematiku LaqoPrevent – jesam li sada bolji vozač?

Kako s Croatia osiguranjem surađujemo na brojnim Bugovim projektima, ekipa koja u toj kući vodi projekt prvog 100% digitalnog automobilskog osiguranja LAQO zamolila me, prije otprilike mjesec dana, da isprobam LaqoPrevent. Radi se o novoj komponenti njihove mobilne aplikacije (dostupne za iOS i Android OS) koja korištenjem telematike – tehnologije analiziranja kvalitete i razine sigurnosti vožnje – nastoji korisnike ovog osiguranja potaknuti da što sigurnije voze na način da nagrađuje one koji pokažu da su među boljim vozačima.

Valja odmah na početku naglasiti kako Croatia osiguranja nema niti namjeru, a niti mogućnost koristiti podatke prikupljene telematikom za uvjetovanje cijene obnove police osiguranja (što neka osiguranja u inozemstvu doista prakticiraju). Nagrade, utoliko, uključuju liječničke preglede i tretmane u privatnoj poliklinici, a u najavi su i neki gadgeti. Ideja iza LaqoPreventa je onima koji su odabrali digitalno osiguranje dati dodatnu vrijednost temeljenu upravo na toj diversifikaciji koju donosi digitalno u odnosu na „obično“, tj. „analogno“ osiguranje, a jasno je da će – u konačnici – i broj šteta biti manji ukoliko se stvarno dogodi da zbog telematike korisnici osiguranja LAQO počnu sigurnije voziti…

Upravo ovo potonje me je najviše zaintrigiralo kada mi je ponuđeno da isprobam LaqoPrevent prije službenog lansiranja ove usluge – može li me softver „natjerati“ da budem bolji vozač?

Kao i svi vozači, svojeg ponašanja za volanom sam više-manje bio svjestan i prije isprobavanja telematike, no na općenitoj, a ne konkretnoj razini: znam da ne vozim brzo, znam da snagu svojeg automobila za brzo kretanje jako rijetko koristim, znam da nemam naročito nagle reakcije, ali isto tako znam i da puno previše koristim mobitel, dobrim dijelom zahvaljujući tome što imam i integrirani hands-free sustav u autu. Telematika LaqoPrevent, međutim, može točno vidjeti vozim li prebrzo i ako da u kolikom udjelu i kojoj mjeri. Može vidjeti i krećem li ili kočim odveć naglo, zakrećem li volan preoštro, koliko točno prčkam po telefonu, koliko imam odlaznih i dolaznih poziva…

Za svaku pojedinačnu vožnju, uzimajući u obzir analitiku svih tih parametara, LaqoPrevent vozaču dodjeljuje ocjenu od 0 do 100, gdje je stotku moguće osvojiti za najbolje moguće odvoženu rutu, bez sigurnosnih propusta.

Moji ulazni parametri su Mazda 3 benzinac sa 120 KS, iPhone 12 Max Pro i oko 25 godina vozačkog iskustva. Usred ovih mjesec dana „testiranja“ LaqoPreventa, Mazdu sam na tjedan dana zamijenio Cuprom Formentor s čak 310 KS, geekovskim autom koji nam je stigao u Bug na testiranje, a s kojim je pravi izazov malo ne jurnuti…

Prvi izlazni parametri bili su – da se izrazim eufemistički – razbuđujući. LaqoPrevent je moju prvu vožnju s uključenom telematikom ocijenio s meni razočaravajućom ocjenom 71 od 100, opisavši je, ipak, kao „vrlo dobru“ uz dodatak kako mi nedostaje „još malo do izvrsne vožnje“. Greška koju sam počinio čak tri puta u vožnji koja je trajala svega 10 minuta bilo je naglo kretanje. Brzinu sam prekoračio tijekom 3,8% rute, a prekomjerno sam je prekoračio tijekom 2% rute. Jednom je telematika zabilježila i kako samo rukovao mobitelom… Bila je riječ o gradskoj vožnji, dugoj svega 4,4 kilometra.

Iznenađen ponajviše naglim kretanjima, kojih nisam bio svjestan, narednih nekoliko vožnji odmah sam nastojao kretati nježnije. Ne zbog nagrada (ionako ih ne bih osvojio za pravo jer samo testiram aplikaciju), ne čak niti zato što bih vjerovao da ta nagla kretanja utječu previše na razinu sigurnosti moje vožnje, već me, naprosto, smetalo da me takva stvar – o kojoj nikad ne razmišljam – čini lošijim vozačem no što sam mislio da jesam. Možda je, naprosto, tih 120 KS u mojoj Mazdi 3 (inače, prvom mojem autu u životu kojeg ne mrzim) zaslužno za ta prebrza kretanja, ali nebitno – odlučio sam to korigirati.

Mobitel sam ionako počeo manje prčkati – jednako podsvjesno – znajući da će bodova zbog toga biti manje i znajući da to jest opasno, itekako… Što se tiče prekoračenja brzine, u gradu ionako vozim „po osjećaju“, a ne baš gledajući ograničenja na prometnim znakovima, a i ovih par postotaka prekoračenja tijekom cijele rute mi se ne čini kao nešto što me čini lošim vozačem.

Kroz narednih nekoliko dana tako su moje vožnje počele dobivati sve veću ocjenu, pa sam najčešće dobivao između 75 i 85 od mogućih 100. Prvu stotku sam osvojio nakon nepunih tjedan dana korištenja telematike. Vožnja u trajanju od 18 minuta, na relaciji dugoj 8,8 kilometara prošla je bez naglih pokreta, bez ijednog prekoračenja brzine i bez prčkanja telefona. Imao sam samo dva odlazna poziva, no kroz hands-free sustav, pa mi LaqoPrevent, očigledno, nije oduzeo bodove… Kasnije sam stotku osvojio još nekoliko puta.

Kada sam iz Mazde prešao u Cupru, ocjene su mi – očekivano – pale. Naprosto sam poželio isprobati mogućnosti tog izuzetno nabrijanog auta (o čemu ćete uskoro također moći čitati u Bugu), s kojim je nagla ubrzanja gotovo pa nemoguće izbjeći. Cupra, međutim, ima i Apple Car Play kojeg u Mazdi nemam, pa je, s druge strane, količina mojeg prčkanja po telefonu u tom autu skoro posve iščezla. Zaključak je jasan: što je auto snažniji, poriv za nesigurnijom vožnjom je veći i potrebna je veća samokontrola vozača. Što je, međutim, hands-free moderniji, to ćete rjeđe imati poriv za distrakcijama koje uzrokuje kopanje po telefonu.

Kada sam se vratio u Mazdu, pred sam kraj ovog testnog perioda, moje ocjene su se počele vrtjeti oko 90. Nažalost, zbog poigravanja s Cuprom, sveukupna prosječna ocjena mi je „samo“ 73, no da nije bilo tog eksperimenta bila bi – računao sam ručno – nešto preko 80. Imao sam i dvije vožnje kada sam bio suvozač, no one su bile ocjenjene vrlo nalik tom prosjeku, pa na njega nisu utjecale. Ipak, bitno je napomenuti kako ne bi bilo loše da postoji neka vrst sklopke unutar LAQO aplikacije s kojom bi se telematika, u slučaju da nismo u ulozi vozača, mogla za tu konkretnu vožnju isključiti…

Benefit korištenja LaqoPrevent telematike utoliko je, zaključio bih, osvješćivanje vozača o njegovim stvarnim vozačkim sposobnostima. Nismo baš svjesni što sve radimo dok vozimo, a što može biti rizično ponašanje, tj. distrakcija i skretanje pažnje s prometa. Nakon svega nekoliko vožnji moguće je kroz LaqoPrevent otkriti obrazac u ponašanju tijekom vožnje, odnosno neke tipične „greške“. Ocjene će, što svjesno, što podsvjesno vozača potaknuti da to popravi.

Ukoliko se doista veći broj ljudi odluči za korištenje LaqoPreventa i ukoliko makar na dio njih efekt ocjenjivanja bude jednak kao i na mene, razina sigurnosti na cestama mogla bi porasti makar za nijansu. To nije samo win-win situacija za osiguranika i za osiguranje, već i za sve sudionike u prometu, osobito ako se uzme u obzir da je prostor za poboljšanje vožnje među Hrvatima izuzetno velik – prema statistikama, među najnesigurnijim smo vozačima EU-a, sa stopom smrtnosti u automobilskim nesrećama 50% većom od prosjeka. Korištenje telematike jedan je od alata kojim bi se to moglo promijeniti.