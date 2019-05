Android Pie konačno i za OnePlus 3 te OnePlus 3T

Tvrtka OnePlus će nakon dugog iščekivanja konačna izdati službenu nadogradnju na operativni sustav Android 9.0 Pie za svoja dva starija pametna telefona, OnePlus 3 i OnePlus 3T.

Što se tiče novosti koje nadogradnja donosi tu je prije svega Android Pie te travanjske sigurnosne zakrpe za Android sustav. Obnovljena je Do Not Disturb opcija koja sada dopušta postavljanje određenog vremenskog raspona.

Tu je i opcija Gaming mode 3.0 koja sada podržava prikazivanje teksta u heads-up notifikacijama, a dodane su i notifikacije za pozive trećih strana. Što se tiče aplikacije za pozive dodana je podrška za Google Duo, a aplikacija kamere sada podržava Google Lens.

Nadogradnja za OnePlus 3 i OnePlus 3T stiže kao OTA (over the air) nadogradnja i to u nekoliko faza pa se većina korisnika treba još malo pričekati da ova nadogradnja stigne i na njihove mobilne uređaje.