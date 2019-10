Apple iPhone XR ubuduće i iz Indije

Natpis na pakiranju jednog primjerka Appleovog iPhone XR pametnog telefona otkriva kako je tvrtka Foxconn započela s procesom proizvodnje (sastavljanja) ovog modela pametnog telefona u Indiji.

Natpis "Designed by Apple in California, Assembled in India" otkriva sve rašireniji trend među tehnološkim tvrtkama koje premještaju proizvodnju svojih uređaja izvan Kine u zemlje kao što su Indija i Vijetnam.

Osim razloga kao što je sve viša cijena rada u Kini, jedan od razloga je aktualni trgovinski rat između SAD-a i Kine. Sam Apple odnosno njegovi partneri već su premjestili oko 30% svojih proizvodnih kapaciteta izvan Kine.

U ovom trenutku iPhone XR-ovi sastavljeni u Indiji namijenjeni su isključivo indijskom tržištu, no to se može promijeniti u budućnosti s obzirom da su pojedini modeli iPhonea sastavljani u Indiji našli mjesto i na europskom tržištu.