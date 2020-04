Honor 30, 30 Pro i 30 Pro+ - teškaši srednje kategorije

Nakon što je Huawei predstavio flagship seriju P40 došlo je vrijeme i da sestrinski Honor predstavi svoje novitete za 2020. godinu. To je i učinjeno 15. travnja predstavljanjem serije pametnih telefona Honor 30 o kojima smo zadnjih mjeseci dosta pisali i na našim stranicama.

Honor 30

Osnovni model dolazi kao Honor 30 i čini temelj ostatka serije. Kao takav opremljen je sa 6,53“ OLED zaslonom razlučivosti 2.400 x 1.080 točaka te ima ovisno o inačici 6 ili 8 GB RAM-a te 128 ili 256 GB interne memorije. Zaslon je klasičan za ovo vrijeme – proteže se gotovo čitavom prednjom stranom kućišta, omjer mu je 20:9 te, ima ugrađen čitač otiska prsta, a u gornjem lijevom kutu smješten je moderni punch-hole iza kojeg se nalazi selfie kamera.

Sa stražnje strane kućišta, ponovno u gornjem lijevom kutu, nalaze se četiri kamere – glavna od 40 MP (Sony IMX600), periskopska i ultra široka od 8 MP te dubinska od 2 MP. Prednja kamera koja će se najviše koristiti za snimanje selfija te za pokoji video poziv ima razlučivost od 32 MP.

Honor 30 pokreće Kirin 985 5G čipset. Izrađen je u 7-nm EUV procesu, ima osam Cortex jezgri (4x Cortex-A76 i 4x Cortex-A55), grafiku Mali-G77 te Kirin ISP 5.0. Potrebnom energijom za rad napaja ga baterija kapaciteta 4.000 mAh. Baterija podržava tehnologiju brzog punjenja od 40W.

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro smjestio se u sredinu ponude te čini lagani prijelaz između osnovnog Honora 30 i TOP modela Honor 30 Pro+. Kao takav dobio je nešto veći zaslon (6,57“) razlučivosti 2.340 x 1.080 točaka. Kako bi opravdao Pro oznaku Honor je ovaj model opremio s dvije selfie kamere, glavnom od 32 MP te dodatnom od 8 MP koja će služiti za snimanje širokih selfija. I ovaj zaslon ima integriran čitač otisaka prstiju te omjer stranica 20:9.

Kako je ipak riječ o Pro modelu, specifikacije kamera su bolje u odnosu na kamere na Honoru 30. Glavna ima istu razlučivost od 40 MP (Sony IMX600), kao i periskopska od 8 MP. Poboljšanja po pitanju kamera vidljiva su po tome što ultra široka kamera osim što ima veću razlučivost (16 MP) može poslužiti i kao makro kamera. Razlučivost dubinske kamere je 2 MP.

Honor 30 Pro dolazi samo u konfiguraciji sa 8 GB RAM-a. No kupci će ipak imati mogućnost izbora – između 128 GB i 256 GB interne memorije. Po pitanu baterije proizvođač nije pravio nikakve razlike, pa Honor 30 Pro ima istu bateriju i istu tehnologiju brzog punjenja kao i osnovni Honor 30. No, po pitanju čipseta jest – Honor 30 Pro dobio je snažniji čipset Kirin 990 5G (7nm+ EUV) koji se također sastoji od osam jezgri (4x Cortex-A76 i 4x Cortex-A55), ali većeg radnog takta u odnosu na Kirin 985. Grafika je drugačija, Mali-G76 MP16.

Honor 30 Pro+

Honor 30 Pro+ je TOP model serije. Shodno tomu, specifikacije su mu dodatno poboljšane u odnosu na prethodna dva modela. Za početak, zaslon koji unatoč tomu što ima istu dijagonalu kao i zaslon modela Horno 30 Pro, nije isti. Honor 30 Pro+ dobio je 90 Hz zaslon, dok Honor 30 i Honor 30 Pro imaju 60 Hz zaslone. Također, Honor 30 Pro+ ima zaslon sa zakrivljenim bočnim stranicama. Time osim što se izdvaja u odnosu na ostala dva modela, postao je i prvi iz serije Honor koji je dobio takav zaslon. Nekima će se svidjeti, nekima ne. No o ukusima se ne raspravlja.

Pogonsku snagu dijeli sa običnim Pro modelom (Kirin 990 5G) no ne i memorijsku konfiguraciju. Ovaj model moći će se nabaviti u konfiguracijama sa 8 GB i 12 GB RAM-a, ali isključivo sa 256 GB interne memorije.

Konfiguraciju kamera je donekle preuzeo sa Honora 30 Pro, s prednje strane tu su 32 MP i 8 MP selfie kamere, a sa stražnje 50 MP (Sony IMX700) glavna kamera, periskopska od 8 MP i 16 MP ultra široka kamera te dubinska od 2 MP. Dodatni plus kamerama najsnažnijeg modela serije jest podrška za AI RAW fotografiranje. Inače kamere na sva tri modela imaju optičku stabilizaciju slike, optički zum do 5 puta te hibridni zum do 50 puta. Također svi modeli mogu snimati video zapise u razlučivosti 4K (2160p) pri 60 fps. Selfie kamere također.

Cijene serije Honor 30 Konfiguracija/Model Honor 30 Honor 30 Pro Honor 30 Pro+ 6/128 GB 425 USD - - 8/128 GB 450 USD 565 USD - 8/256 GB 495 USD 620 USD 707 USD 12/256 GB - - 778 USD

Svi modeli imaju baterije od 4.000 mAh koje podržavaju 40W tehnologiju brzog punjenja. No, Honor 30 Pro+ dobio je i mogućnost bežičnog punjenja (27W). Svi modeli iz serije Honor 30 imaju mogućnost dodatnog proširenja podatkovnog prostora, no isključivo putem memorijskih kartica NV formata (do 256 GB) kojeg je osmislio Huawei. Detaljne specifikacije sva tri modela možete proučiti na ovom linku.

Sa softverske strane nalazi se Magic UI 3.1. Isti se temelji na posebnoj inačici Androida 10, AOSP kojoj su dodani HMS servisi. Shodno još uvijek važećim američkim sankcijama Honor 30 serija poput svih novijih iz Honoru sestrinskog Huaweija – nema pravo isporučivanja s GMS servisima.

Što se cijena tiče one nisu preskupe u odnosu na ono što uređaji nude, ovisno o modelu kreću se od 425 USD do 778 USD. Čini se kako bi Honor neko vrijeme mogao preuzeti titulu flagship killera, koju je OnePlus ove godine definitivno izgubio.