Honor 9X imat će pop-up kameru i Kirin 810 čip

Krajem ovog mjeseca, točnije 23. srpnja, Honor će službeno predstaviti mobitel Honor 9X. Ovih je dana stigla službena potvrda kako će se uređaj temeljiti na novom 7nm Kirin 810 čipu, kojeg je Huawei predstavio prije par tjedana.

Podsjetimo, osim što je brži od svog prethodnika (Kirin 710) i štedljiviji po bateriju uređaja, Kirin 810 ima i bolje grafičke sposobnosti. Proizvođač tvrdi kako Kirin 810 zbog nove Mali-G52 MP6 grafike ima 162% bolje performanse u odnosu na Kirin 710.

Evan Blass, jedan od najpouzdanijih izvora ranih informacija, pomoću skica je otkrio kakav će biti konačni dizajn uređaja. S prednje strane nalazit će se očekivano veliki zaslon, s dosta malim okolnim rubovima. Zaslon će biti cjelovit, odnosno neće imati proreza ni rupa u koje bi bila smještena prednja, selfie, kamera. razlog tomu je što se Honor radije odlučio za dizajn s pop-up selfie kamerom.

Na skicama su sa stražnje strane prikazane dvije kamere i jedna bljeskalica. Za razliku od Honora 8X novi Honor 9X je čini se ostao bez čitača otiska prsta/prstiju, barem onog vanjskog. Tomu mogu biti dva razloga – prvi je da će Honor 9X imati OLED zaslon (mala šansa, ali postoji) unutar kojeg će biti i integriran čitač otisaka prstiju, a drugi, da će se čitač preseliti na bok, ispod ili unutar Power ili neke druge tipke.

Ako je suditi prema prošlogodišnjem modelu, Honor 9 bi mogao stići s do 6 GB RAM-a i do 128 GB skladišnog prostora. No, o tome će se znati nešto više najkasnije 23. srpnja 2019. za kada je najavljeno službeno predstavljanje uređaja.