HONOR u Hrvatskoj predstavio svoj prvi premium mobitel, Magic4 Pro

Globalni tehnološki brend HONOR predstavio je korisnicima u Hrvatskoj svoj novi model mobitela, ujedno i prvi premium uređaj te marke na hrvatskom tržištu – HONOR Magic4 Pro.

"HONOR Magic4 Pro, koji predstavljamo korisnicima u Hrvatskoj, pravi je prikaz naše inovativne tehnologije i dokaz da neprestano postavljamo standarde u industriji. Redefiniranjem izvrsnosti u dizajnu, zaslonu, kameri, performansama i sigurnosti, novi HONOR Magic4 Pro korisnici će iskusiti čaroliju korištenja pametnog telefona", izjavio je Bruce Huang, prvi generalni direktor za HONOR u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

HONOR Magic4 Pro dostupan je na hrvatskom tržištu od 9.6. u Telemachu te će mu preporučena maloprodajna cijena biti 8,299 kn.

Snapdragon 8 Gen 1

Ovaj je mobitel opremljen mobilnom platformom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G. Uz podršku Qualcomma i sustava AI Engine 7. generacije te arhitekture Cortex-X2 CPU, pa u usporedbi s prethodnom generacijom poboljšava performanse CPU-a za 20%, performanse GPU-a za 30%, a mogućnosti koje donosi umjetna inteligencija (AI) povećavaju se za 300%. HONOR Magic4 Pro ima 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu.

HONOR Magic4 Pro sadrži HONOR-ov simetrični dizajn "Eye of Muse" s četverostruko zakrivljenim zaslonom veličine 6,81 inča 2LTPO i ultra tankim okvirima, koji prikazuje do 1,07 milijardi boja i podržava 100% DCI-P33. Nova generacija LTPO zaslona i HONOR MotionSync tehnologije na HONOR Magic4 Pro pruža brzo osvježenje od 1Hz do 120 Hz, koje se prilagođava različitim sadržajima, osiguravajući tako bolju uštedu energije i kvalitetnu zabavu.

Trostruka kamera

HONOR Magic4 Pro donosi kombinaciju trostruke kamere, koja sadrži široku kameru od 50MP sa senzorom od 1/1,56 inča, ultra široku kameru od 50MP od 122o i telefoto kameru od 64MP, a sve to pokreće Ultra-Fusion tehnologija koja je najbolja u klasi i koja uređaju omogućava izradu fotografije visoke definicije i jasnoće.

Ultra-Fusion tehnologija računalne fotografije omogućuje fuziju u cijelom rasponu žarišne duljine. Široka kamera od 50 MP i ultra široka kamera od 50 MP pružaju 65% povećanje oštrine i jasnoće slike uz pomoć tehnologije obrade fotografija. Nakon primjene fuzijske računalne fotografije širokom kamerom, periskopska telefoto kamera od 64 MP pruža optički zum od 3,5x i digitalni zum od 100x, dodatno poboljšavajući oštrinu i jasnoću slike za 160%.

Zahvaljujući posebnom algoritmu za računalnu fotografiju i video grafiju, HONOR Magic4 Pro može snimati visokokvalitetne fotografije tijekom snimanja videozapisa, što nije ograničeno kvalitetom snimanja videozapisa, kao što je to uobičajeno kod drugih pametnih telefona.

Moćno bežično punjenje od 100W

HONOR Magic4 Pro ima bateriju od 4600 mAh s tehnologijom SuperCharge i 100W HONOR SuperCharge žičanim punjačem, pa se može napuniti do 100% kapaciteta u samo 30 minuta. HONOR Magic4 Pro ujedno je i prvi pametni telefon tvrtke koji podržava bežičnu HONOR SuperCharge tehnologiju od 100 W, napajajući uređaj do 50% kapaciteta u samo 15 minuta.

Magic UI 6.0

HONOR Magic4 Pro dolazi s najnovijom verzijom Magic UI 6.0, Android operativnim sustavom koji nudi niz inteligentnih funkcija.

Korisnici svoje uređaje tako mogu prilagoditi preuzimanjem više od 5000 tema, fontova i pozadina. Uz značajku Efficient Smart Desktop, Magic UI 6.0 korisnicima omogućuje prilagodbu i promjenu veličine widget kartice na zaslonu i jednostavan pristup informacijama bez otvaranja aplikacija. Magic UI 6.0 omogućuje rad više aplikacija u pozadini u usporedbi s prethodnim sučeljem.

Ažurirani Magic UI 6.0 također sadrži novi HONOR Health, koji korisnicima pomaže da ostanu informirani o svojoj kondiciji tako što će informacije poput koraka, trčanja i vožnje bicikla biti zabilježene u stvarnom vremenu.

Pametni sat HONOR GS 3

Pametni sat HONOR Watch GS 3 inspiriran je tradicionalnim mehaničkim satovima, ima elegantan i moderan dizajn te koristi kvalitetne materijale poput nehrđajućeg čelika 316L.

Dolazi s novim osmokanalnim PPG senzorskim modulom koji detektira precizne optičke signale. Mehanizmom umjetne inteligencije za praćenje brzine otkucaja srca koji kombinira više algoritama za poništavanje smetnji tijekom vježbanja, pametni sat HONOR Watch GS 3 značajno poboljšava točnost značajki praćenja otkucaja srca, omogućujući korisnicima da bolje prate svoje zdravlje.

Podržavajući više od 100 načina vježbanja, pametni sat HONOR Watch GS 3 također pruža precizne mogućnosti praćenja rute i koristi ugrađeni L1 / L5 dvofrekventni GNSS (Globalni navigacijski satelitski sustav) prilikom trčanja, vožnje bicikla ili planinarenja na otvorenom. HONOR Watch GS 3 također je od 9.6. dostupan u Telemachu po preporučenoj cijeni od 1,999 kn.