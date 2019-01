Nokia 2 dobiva nadogradnju na Oreo ali uz pad performansi

HMD Global je nedavno predstavio svoju listu Nokia pametnih telefona koji će dobiti nadogradnju na Android 9.0 Pie. Entry-level pametni telefon Nokia 2 nije se pojavo na toj listi, a razlog objašnjava Juho Sarvikas, glavni direktor za proizvode u toj tvrtki (nakon što je putem društvenih mreža primio mnoštvo pitanja na tu temu).

Potvrdio je kako Nokia 2 neće dobiti nadogradnju na Android Pie, već će biti dostupna samo nadogradnja na Android Oreo (s originalnog Android Nougata s kojim telefon dolazi). Zapravo, korisnici će moći izabrati između ostanka na Nougatu ili nadogradnje na Oreo.

Ukoliko svoje mobitele nadograde na Oreo, morat će se suočiti s padom performansi odnosno UI sučelje neće biti tako responzivno kao u slučaju Nougata.

Razlog se krije u količini RAM-a ugrađenog u Nokia 2 telefon, a to je 1 GB RAM-a. Google je za telefone s ovako malom količinom RAM-a namijenio platformu Android Go, no ta platforma se ne može instalirati na Android uređaje koji su na tržište došli s običnim Androidom (što je slučaj Nokia 2 modela).