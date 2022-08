OnePlus 10T dolazi sa Snapdragonom 8+ Gen 1 i punjenjem od 150 W

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7” AMOLED (1.080 x 2.412, 20:9, ~394 PPI), 120 Hz Čip Snapdragon 8+ Gen 1 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB - 12 GB RAM / 256 GB Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2) + 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 16 MP, f/2.4 Povezivost GSM / HSPA / 5G / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.3 Baterija 4.800 mAh (neizmjenjiva) / 150 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163 x 75,4 x 8,8 mm / 204 g Operacijski sustav Android 12, OxygenOS 12.1 Datum predstavljanja 3. kolovoza 2022.

OnePlus 10T najnoviji je mobitel u ponudi kineskog proizvođača. Riječ je o uređaju visoke klase koji se u nekim aspektima vrlo lako može mjeriti s prethodno predstavljenim OnePlus 10 Pro modelom. Dostupan je za kupnju na europskom tržištu u 8/128 GB inačici za 699 eura te 12/256 GB verziji za 799 eura.

OnePlus 10T može se pohvaliti velikim 6,7-inčnim AMOLED zaslonom rezolucije 1.080 x 2.412 te frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Za živopisne i duboke boje, tu je i HDR10+ podrška, koja će posebice doći do izražaja pri gledanju sadržaja. Ipak, OnePlus 10 Pro umjesto AMOLED-a ima nešto napredniji LTPO2 zaslon, no prosječnog korisnika to ne bi trebalo zamarati.

No, ono u čemu je OnePlus 10T bolji od 10 Pro modela, upravo je SoC. Naime, 10T pogonjen je trenutno najjačim Qualcommovim SoC-om, Snapdragonom 8+ Gen 1 uparenim s do 12 GB RAM-a te do 256 GB neproširive interne memorije. OnePlus je na predstavljanju posebno istaknuo i novi 3D sustav hlađenja s najvećom parnom komorom na bilo kojem njihovom mobitelu, stoga je 10T „siguran“ od pregrijavanja pri igranju zahtjevnih mobilnih igara.

OnePlus 10T ima tri kamera. Glavna ima Sonyjev IMX766 50-megapikselni senzor, kojega koriste i brojni ovogodišnji konkurenti. Tu je i 8-megapikselni ultraširoki senzor, kao i makro od 2 MP za fotografiranje najsitnijih detalja. U zaslonu se smjestila prednja kamera od 16 MP, koja će biti i više nego dostatna za sve selfieje, videopozive i slično.

Kad je riječ o autonomiji, OnePlus 10T dolazi s baterijom od 4.800 mAh, koja ima podršku za SuperVOOC punjenje od 150 W. Dakle, riječ je o zaista brzom punjenju, pa je OnePlus predstavio i Battery Health Engine značajku, zahvaljujući kojoj bi se dugoročno trebalo smanjiti trošenje ćelija. Štoviše, tvrtka obećava da će baterija zadržati oko 80 posto svog kapacitet nakon 1.600 ciklusa punjenja.

OnePlus 10T može se kupiti u crnoj (Moonstone Black) i u zelenoj (Jade Green) inačici.