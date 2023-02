OnePlus 11 stiže na globalno tržište kao potencijalni 'ubojica flagshipa'

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7" AMOLED LTPO3 (1.440 x 3.216, ~525 PPI), 120 Hz Čip Snapdragon 8 Gen 2 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB / 256 GB - 12 GB / 256 GB, 512 GB Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, multi-dircetional PDAF, OIS) + 32 MP telefoto (f/2.0, PDAF, 2X optički zum)

+ 48 MP ultraširoka (f/2.2, 115˚, AF) Prednja kamera 16 MP (f/2.5) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.3 Baterija 5.000 mAh / 100 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,1 x 74,1 x 8,5 mm / 205 g Operacijski sustav Android 13 Datum predstavljanja 4. siječnja 2023. (Kina)

OnePlus 11 predstavljen je u Kini početkom siječnja, a sada stiže i na globalno tržište. Riječ je o mobitelu s kojim se kineski proizvođač želi vratiti svojim korijenima, odnosno u ono vrijeme kada je izbacivao na tržište „ubojice flagshipa“ (flagship killer). Specifikacije su, stoga, na visokoj razini, a cijena za današnje tržište na nešto nižoj.

Naime, OnePlus 11 ima zakrivljeni 6,7-inčni AMOLED LTPO3 zaslon, visoke rezolucije 1.440 x 3.216 te vršne svjetline od 1.300 nita. Budući da je tu LTPO tehnologija koju koristi i iPhone Pro, frekvencija osvježavanja ide od 1 Hz, pa sve do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje. To, dakle, korisniku pruža „fluidni“ osjećaj korištenja mobitela, istovremeno štedeći bateriju kada je to potrebno. Zaslon je zaštićen Gorilla Glass Victusom.

Nadalje, mobitel je pogonjen trenutno najjačim Qualcommovim SoC-om, Snapdragonom 8 Gen 2, uparenim s 8 ili 16 GB RAM-a te 128, odnosno 256 GB neproširive interne memorije. Riječ je o SoC-u napravljenom na 4-nanometarskom proizvodnom procesu, kojeg koristi većina ovogodišnjih mobitela visokog ranga. Uzevši to u obzir, sa sigurnošću se može reći da OnePlus 11 neće imati problema pri pokretanju najjačih mobilnih videoigara te svega ostaloga što mu se „baci pod noge“.

Budući da je OnePlus posljednjih godina poznat po neobičnom dizajnu kamera, isto tako ostalo je i ove godine. Na stražnjoj se strani tako našao poveći sustav kamera, kojeg „predvodi“ dobro poznati 50-megapikselni Sonyjev IMX890 senzor. Uz njega se smjestio 32-megapikselni IMX709 telefoto senzor s 2X optičkim zumom te 48-megapikselni ultraširoki IMX581 s autofokusom i mogućnostima snimanja makro fotografija.

Sve kamere dolaze s trećom generacijom Hasselblad podešavanja, što dodaje pogodnosti poput nove kalibracije boja s 13-kanalnim višespektralnim senzorom, kao i specijalnim načinima snimanja – Hasselblad Portrait Mode i TurboRaw HDR. S prednje strane u rupici u zaslonu, smjestila se 16-megapikselna selfie kamera.

Baterija kapaciteta 5.000 mAh, podržava 100-vatno SUPERVOOC žično punjenje, što je neminovno na flagship razini. Međutim, ono što ipak nedostaje OnePlusu 11, upravo je podrška za bežično punjenje. Zbog toga će, pretpostavljamo, neki korisnici reći da ovo nije pravi „ubojica flagshipa“. No, valja istaknuti da OnePlus s ovim mobitelom nudi četiri velika ažuriranja sustava te pet godina sigurnosnih ažuriranja, što je na samom vrhu tržišta.

OnePlus 11 dostupan je za kupnju u crnoj (Titan Black) i zelenoj (Eternal Green) boji. Početna inačica u konfiguraciji od 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije košta 829 eura, dok zainteresirani za verziju od 16 GB RAM-a te 256 GB interne memorije moraju izdvojiti 899 eura.