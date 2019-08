OnePlus 7T Pro u listopadu sa Snapdragon 855 Plus SoC-om

Na Internetu su se pojavile informacije o OnePlus 7T Pro pametnom telefonu koji bi trebao biti predstavljen 15. listopada te donosi novi Snapdragon 855 Plus čip

Polako kreću glasine i o nasljedniku aktualnog OnePlus 7 Pro modela, leaker Max J. ističe da će njegov nasljednik pod imenom OnePlus 7T Pro biti predstavljen već 15. listopada (nove uređaje OnePlus obično predstavlja krajem listopada ili sredinom studenog).

Što se tiče značajki, OnePlus 7T Pro model bi trebao sadržavati Snapdragon 855 Plus čip, od 6 do maksimalno 12 GB RAM-a te od 128 do 256 GB interne memorije. Tu je i 6,7-inčni Fluid AMOLED zaslon s osvježenjem od 90 Hz.

Sa stražnje strane i dalje je trostruka kamera (ponešto poboljšana u odnosu na OnePlus 7 Pro model), dok je selfie kamera i dalje bazirana na dizajnu gdje iskače iz kućišta po potrebi kako bi se maksimalno iskoristila površina zaslona.

Baterija bi trebala imati kapacitet od 4000 mAh, dok će operativni sustav Oxygen OS biti baziran na posljednjoj inačici Android Q sustava. Dizajn telefona se ne bi trebao previše mijenjati u odnosu na aktualni OnePlus 7 Pro model.