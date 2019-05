OnePlusove sedmice su stigle, brže i otpornije nego ikada prije

Nakon više mjeseci raznih glasina, što točnih, što netočnih, OnePlus je jučer, 14. svibnja konačno pokazao sve karte vezano uz seriju OnePlus 7. Ove godine su predstavljena dva modela, standardni OnePlus 7 i moćniji OnePlus 7 Pro. S ova dva modela OnePlus cilja na različitu publiku, OnePlus 7 je za sve one koji i dalje flagship killera, a OnePlus 7 Pro koji žele pravi flagship i ne pitaju koliko on košta.

OnePlus 7 je tako nastao po principu nešto staro, nešto novo i zapravo je mješanac prošlogodišnjeg OnePlus 6T i ovogodišnjeg OnePlus 7 modela. Iako se čini kako je OnePlus 7 dobio stari, 6,41“ Optic AMOLED zaslon, iste razlučivosti (2340 x 1080) i omjera stranica (19.5:9) i gustoće (402 ppi) kakav se nalazi i na modelu OnePlus 6T to nije u potpunosti tako. Naime, navedene specifikacije su točne, ali je unutar zaslona ugrađen noviji skener otiska prsta, isti onaj koji se nalazi i u Pro modelu, a koji je brži u odnosu na onaj iz prošlogodišnjeg modela. Od 6T modela naslijeđena je i baterija, 3.700 mAh i podrška za brzo punjenje (20W).

Sve ostalo je novo. Pogonski čip je Snapdragon 855, interna memorija je UFS 3.0, a kamere su također bolje, glavna ima razlučivost od 48 MP, optičku stabilizaciju slike i mogućnost snimanja 4K videa (60 fps). Selfie kamera je razlučivosti 16 MP i podržava snimanje u 1080p rezoluciji te ima elektronsku stabilizaciju slike.

Dobar zvuk ne bi trebao biti problem, jer OnePlus 7 ima stereo zvučnike (Dolby). Što se boja tiče sva tržišta dobit će isključivo Mirror Gray boju, jedino će kupcima iz Indije i Kine OnePlus 7 biti dostupan u crvenoj boji.

OnePlus 7 sa 6 GB RAM-a i 128 GB podatkovnog prostora zadržao je cijenu od 549 eura koliko je stajao i OnePlus 6T, no snažnija inačica sa 8 GB RAM-a i 256 GB podatkovnog prostora očekivano stoji nešto više – 599 eura. Detaljnije specifikacije možete proučiti na službenim stranicama proizvođača.

OnePlus je isti dan predstavio i OnePlus 7 Pro – dodatno osnaženi model. Za njega su osmislili novi Fluid AMOLED zaslon koji je po prvi put među mobitele ovog proizvođača donio i veću razlučivost, od 3120 x 1440 točaka, tj. QHD te podršku za HDR10+. Dijagonala zaslona je također veća – 6,67“, kao i gustoća prikaza od 516 ppi te brzina osvježavanja koja je povećana na 90 Hz. Omjer stranica je pak ostao isti – 19.5:9. Zaslon je bez ureza i rupa jer je selfie kamera izvedena pomoću pop-up sustava, o čemu ćemo malo kasnije.

Pogonsku snagu Pro modelu daje isti SoC kao i standardnom – Snapdragon 855. No, da bi opravdao oznaku Pro u svom nazivu, nije bilo dovoljno samo ugraditi bolji zaslon, trebalo je podebljati još neke specifikacije što je OnePlus u konačnici i učinio. Sa stražnje strane je dodao treću kameru, pa tako OnePlus 7 Pro uz glavnu od 48 MP, ima i dvije dodatne od 16 MP (ultra-wide) i 8 MP (telephoto, 3x zoom). Selfie kamera ima razlučivost od 16 MP i kako smo ranije već naveli, izvedena je pomoću pop-up sustava.

OnePlus napominje kako su sustav opsežno testirali te kako bi bez problema trebao raditi barem do 300 tisuća puta. To bi i najzagriženijim selfistima trebalo biti dovoljno, jer da bi stigli do brojke od 300.000 aktivacija, kameru bi morali aktivirati na dnevnoj bazi 150 puta tijekom pet godina. Nadamo se da nitko nema potrebu ta tolikim brojem selfija. Ako se bojite da bi se pop-up sustav ili kamera mogla oštetiti uslijed pada (s razumne visine dakako) ne mora vas biti – kamera se uvlači automatski kada sustav detektira da se uređaj nalazi u slobodnom padu. Više o tome moći ćete vidjeti u Zackovom videu u kojem testira izdržljivost OnePlusovog flagshipa. Na OnePlusovom YouTube kanalu možete vidjeti i video u kojemu selfie kamera drži 22,3 kilograma težak komad betona i potom i dalje radi.

Zatim, OnePlus 7 Pro bit će moguće nabaviti u tri memorijske konfiguracije – sa 6 GB, 8 GB i 12 GB RAM-a te sa 128 GB, odnosno 256 GB podatkovnog prostora. Poput standardnog modela, i Pro model ima stereo zvučnike koje potpisuje Dolby. Baterija je malčice bolja, kapacitet joj je uvećan za 300 mAh, što je dovelo do baterije kapaciteta 4.000 mAh. Baterija podržava bržu tehnologiju punjenja, od 30 W. Što se boja tiče, kod ovog modela nema ograničenja, svi će kupci neovisno o zemlji stanovanja moći nabaviti OnePlus 7 Pro u Mirror Gray, Nebula Blue i Almond boji.

Cjenovno, OnePlus 7 Pro je dosada najskuplji tvrtkin mobitel ikada – najosnovniji model, sa 6 GB RAM-a i 128 GB podatkovnog prostora stoji više nego najsnažniji standardni OnePlus 7 – 699 eura. Za model sa 8 GB RAM-a i 256 GB prostora potrebno je izdvojiti 749 eura, a za najsnažniji 12 GB model 819 eura. Detaljnije specifikacije možete proučiti ovdje.

Iako nije prošlo previše vremena od trenutka kada je nova serije OnePlus 7 predstavljena, već je pojedinim influencerima stigla u ruke, pa tako i u ruke Zacka Nelsona koji se svojski potrudio uništiti ono na čemu su OnePlusovi inženjeri radili zadnjih godinu dana. Za pokusnog kunića odabran je OnePlus 7 Pro koji je prošao kroz standardni set Zackovih testova – grebanje, paljenje i savijanje.

Prvi na redu je bio test otpornosti zaslona na grebanje, a pokazalo se kako zaslon sedmice nije ništa lošiji u odnosu na druge flagshipe na tržištu, prva manja oštećenja pojavila su se pod nožem tvrdoće 6, a veća pod nožem tvrdoće 7. No, to je normalno za današnje flagshipe.

Zatim je na red došao skalpel, ni on nije staklenim površinama mogao ništa, no jest metalnim, što je očekivani rezultat, jer boja i metal popuštaju pod oštrim predmetima. Kao iznenađenje testa pokazao se zaslon. Pod otvorenim plamenom je izdržao čak 50 sekundi prije nego su se počele pojavljivati prve mrlje, koje znače kako su pikseli oštećeni.

Zadnji test je test savijanja kojeg je OnePlus 7 Pro uspješno prošao. Trajnih oštećenja nije bilo, a pop-up kamera je radila i nakon testa savijanja. Sve u svemu, čini se kako je OnePlus i ove godine odradio dobar posao.