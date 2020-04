Oppo Ace2 - Snapdragon 865 i 40W bežično punjenje baterije

Kao što je krajem prošlog tjedna i bilo najavljeno, Oppo je 13. travnja predstavio telefon Ace2. Većina specifikacija o kojima se do jučer samo nagađalo sada je i službeno potvrđena, a otkriveni su i neki novi podatci, poput cijene i performansi uređaja.

Ace2 opremljen je sa 6,5“ OLED zaslonom razlučivosti 2.400 x 1.080 točaka. Zaslon je zadržao 90 Hz frekvenciju svog prethodnika (Reno Ace), ali je umjesto izreza u obliku kapljice vode ovoga puta dobio moderniji, punch-hole.

Shodno vremenu predstavljanja Ace2 temelji se na trenutno najmoćnijem Snapdragon čipu – 865 na kojem se temelje i neki flagship uređaji, primjerice telefoni iz serije Galaxy S20, a uskoro će stići i telefoni iz serije OnePlus 8. Proizvođač je pripremio dvije memorijske konfiguracije – sa 8 i 12 GB RAM-a (LPDDR5). Shodno tomu, postoje i dvije konfiguracije vezano uz podatkovni prostor – od 128 i 256 GB (UFS 3.0).

Korisnici koji se odluče na kupnju modela sa 8 GB RAM-a moći će birati između podatkovnog prostora od 128 ili 256 GB dok za kupce 12 GB modela postoji samo jedna – od 256 GB. Budući da Ace2 nema podršku za memorijske kartice, a time ni mogućnost naknadnog proširenja podatkovnog prostora zbog manje cjenovne razlike ne bi bilo loše razmisliti o kupnji skupljeg modela sa 256 GB interne memorije, jer kamere podržavaju snimanje videozapisa u 2160p razlučivosti što zna zauzeti dosta prostora, ovisno o trajanju videozapisa.

Kad smo kod kamera spomenimo kako ih Ace2 ima ukupno pet od čega su četiri smještene sa stražnje strane kućišta, a jedna s prednje. Glavna kamera odlikuje se rezolucijom od 48 MP, ultra široka rezolucijom od 8 MP, a dubinska i makro kamera rezolucijom od 2 MP. Selfie kamera kako i kod prethodnog modela ima 16 MP i podržava snimanje u rezoluciji 1080p. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija stražnje kamere su na novom Ace2 modelu drugačije razmještene, u kvadrat, za razliku od Reno Ace modela gdje su bile postavljene okomito jedna na drugu.

Ace2 dobio je podršku za bežično punjene baterije i to ne bilo kakvo, već 40W. Uz adekvatan punjač (AirVOOC) baterija telefona se do 100% kapaciteta može napuniti ispod sat vremena, točnije za do 56 minuta. Inače, kapacitet baterije je 4.000 mAh pa je vrijeme punjenja ispod sat vremena u neku ruku i impresivno, pogotovo što je riječ o bežičnom, a ne žičnom punjenju. Inače, žično punjenje baterije se odvija pri 65W. Ace2 pored navedenih podržava i reverzibilno bežično punjenje gdje se može koristiti za punjenje baterija drugih uređaja. Ovaj način punjenja je sporiji, jer se koristi 10W tehnologija.

Oppo je pripremio i adekvatan punjač koji će bateriju moći puniti pomoću 40W tehnologije. Punjač dolazi u obliku Pada, i ima vlastiti ventilator kako se za vrijeme punjenja baterija, a ni sam uređaj ne bi pregrijali i kako ne bi došlo do njihovog oštećenja. Punjač se prodaje odvojeno i košta oko 35 USD.

Your browser does not support HTML5 video.

Što se softvera tiče, Ace2 dolazi s operacijskim sustavom ColorOS 7.1 koji svoje korijenje vuče iz Androida 10. Oppo nema sankcija vezano uz američke tehnologije i softver pa ColorOS 7.1 dolazi s punom podrškom za GMS servise. Proizvođač je odlučio Ace2 prodavati u tri različite boje kućišta – Purple, Grey i Silver. Osnovni model košta oko 565 USD (8/128 GB), srednji oko 625 USD (8/256 GB), a TOP model oko 650 USD (12/256 GB). Službena prodaja na kineskom tržištu kreće od 20. travnja, a za sada se primaju prednarudžbe. Vrijeme dostupnosti u ostatku svijeta Oppo tek treba objaviti.

Par sati prije službenog predstavljanja u javnost su stigle informacije o njegovim performansama zahvaljujući benchmarku AnTuTu. Kako se pokazalo, Ace2 bi lako mogao osvojiti svibanjsku ljestvicu 10 najbržih Android telefona. Naime, u prvom testu AnTuTu mu je dodijelio 615.984 bodova, a u drugom i više – 627.553 bodova. Istine radi, treba napomenuti kako je drugi test obavljne tako da je telefon stavljen u hladnjak kako bi hlađenje bilo bolje te kako si se mogao testirati do krajnjih granica. Stoga kao službeni rezultat smatrajte onj od 615+ tisuća osvojenih bodova.