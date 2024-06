Predstavljena serija mobitela HONOR 200, u prodaji već sutra

HONOR je upravo predstavio seriju pametnih telefona HONOR 200, na europskom događaju na prestižnom Longchamp hipodromu u Parizu. Na događaju s više od 800 predstavnika medija i partnera iz cijele Europe, gosti su imali priliku proslaviti predstavljanje nove serije HONOR 200 i iskusiti njezine mogućnosti kroz interaktivne zone i pop-up portretne studije osigurane od strane Studija Harcourt.

Fokus na portrete

U središnjem dijelu prezentacije predstavljeno je partnerstvo sa Studiom Harcourt, legendarnom pariškom kućom za portretnu fotografiju, kojeg je nedavno najavio izvršni direktor HONOR-a George Zhao.

Pokazujući HONOR-ovu nepokolebljivu predanost inovacijama, HONOR-ov proizvodni tim blisko je surađivao s Harcourtovim stručnim fotografima kako bi analizirali tisuće fotografija i zajednički razvili HONOR AI sustav za portrete.

"Ponosni smo što sa serijom HONOR 200 donosimo savršen spoj umjetnosti i tehnologije u Europu, omogućujući snimanje portreta na razini studija svakom korisniku. Iako je portret studijske kvalitete mnogima do sada bio nedostupan, serija HONOR 200 postavlja novi standard u portretnoj fotografiji putem pametnog telefona, stavljajući profesionalni studio u vaš džep. Ovo dostignuće bez presedana u tehnologiji umjetne inteligencije ne samo da pokazuje predanost HONOR-a inovacijama, već također naglašava neumornu težnju za izvrsnošću u redefiniranju granica mobilne fotografije", rekao je Tony Ran, predsjednik HONOR Europe.

Tajne portretne fotografije

Serija HONOR 200 koristi naprednu tehnologiju umjetne inteligencije za prepoznavanje nijansi svjetla i sjene, omogućujući korisnicima snimanje detaljnih portreta čak i u izazovnim uvjetima osvjetljenja. S glavnom portretnom kamerom od 50 MP i telefoto kamerom od 50 MP, HONOR 200 Pro orijentiran je na kvalitetu portreta, potpomognutu sustavom AI Portrait Engine. Trostruka 50 MP portretna kamera s nadograđenim HONOR RAW Domain algoritmom osigurava dobro uravnotežene portrete u svim uvjetima.

HONOR 200 Pro

HONOR 200 Pro donosi tehnologiju zatamnjivanja ultravisoke frekvencije od 3840 Hz , certificiranu Flicker-free certifikatom od strane TÜV Rheinlanda, za ugodnije gledanje. Serija HONOR 200 uključuje Natural Tone 2.0, koji optimizira temperaturu boje zaslona prema ambijentalnom svjetlu, i cirkadijalni noćni prikaz koji regulira plavo svjetlo za bolji san.

Pametni telefoni iz serije HONOR 200 imaju zaslon s dinamičkim zatamnjivanjem, smanjujući zamor očiju, te 1.5K četverostruko zakrivljeni lebdeći zaslon s HDR svjetlinom od 4000 nita.

HONOR 200 Pro s hardverske strane nudi silicij-ugljičnu bateriju od 5200 mAh, omogućava do 61 sat streaminga glazbe i brzo punjenje do 100W žično i 66W bežično, postižući potpuno punjenje za samo 41 minutu. Tu je i 12 GB memorije, 512 GB prostora za pohranu, i Snapdragon 8s Gen 3 platformu s CPU brzinom do 3 GHz.

HONOR 200 Pro

HONOR 200 Lite

Treći predstavljeni telefon serije 200 – HONOR 200 Lite opremljen snažnim trostrukim sustavom kamera ističe se u portretnoj fotografiji, omogućujući korisnicima snimanje zapanjujućih fotografija s iznimnim detaljima. Sastoji se od 108 MP glavne kamere s otvorom blende f/1,75, širokokutne i dubinske kamere od 5 MP i makro kamere od 2 MP. Prednja kamera od 50 MP sa svjetlom za selfije stvara umjetnički svjetlosni efekt. Može se pohvaliti 6,7-inčnim AMOLED zaslonom koji ima PWM zatamnjenje bez rizika za oči od 3240 Hz i vršnom HDR svjetlinom zaslona od 2000 nita, 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu.

Dostupnost

HONOR 200 Pro bit će dostupan u Hrvatskoj u dvije boje: crnoj i mjesečevo bijeloj po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 799 €, dok će HONOR 200 biti dostupan u smaragdnoj zelenoj i crnoj boji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 649 €. HONOR 200 Lite će biti dostupan u ponoćno crnoj i tirkiznoj boji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 329 €.

HONOR 200

U razdoblju pretprodaje koja traje od 13. do 30. lipnja 2024. godine ili do isteka zaliha, uz kupnju HONOR 200 ili HONOR 200 Pro pametnog telefona kod HONOR prodajnih partnera, korisnici na poklon dobivaju čak četiri poklona: HONOR Choice Bleutooth prijenosni zvučnik, HONOR Choice Watch, HONOR 100 W SuperCharge punjač te 100€ popusta na kupovinu uređaja. Više o načinu ostvarivanja pogodnosti tijekom razdoblja pretprodaje na linku.