Preklopni Honor Magic V2 s inovativnom baterijom stigao u Europu, predstavljen i "Porsche Edition"

Honor je jučer u Porsche Experience Centru u Leipzigu spektakularnim predstavljanjem najavio dolazak modela Honor Magic V2 u Europu, a samim time i u Hrvatsku. Posrijedi je najtanji mobitel na svijetu koji se preklapa prema unutra, koji je svoje prvo predstavljanje na našem kontinentu imao na zadnjem izdanju sajma IFA u Berlinu.

Osim najave dolaska ovog modela i na lokalno tržište, predstavljeno je i njegovo posebno izdanje Porsche Design Honor Magic V2 RSR koji predstavlja "spoj Honorove najnovije tehnološke inovacije s bezvremenskom elegancijom Porsche Designa", kako je rečeno u Leipzigu.

Nakon dvije godine razvoja, Honor Magic V2 - kažu njegovi tvorci - uključuje više od 210 tehnoloških otkrića, kao što su ultratanka baterija, rashladni sustav, šarke, Type-C konektor, zaslon, jedinica zvučnika, itd. Honor Magic V2 teži svega 231 g te ima samo 9,9 mm kada je preklopljen, no ništa manje zanimljivo nije to što uređaj sadrži i novu generaciju silicij-ugljične dvostruke baterije prosječne debljine od samo 2,72 mm, koja postiže visoki kapacitet do 5.000 mAh u prostoru tankog i laganog sklopivog kućišta.

Osim svog tankog profila, Honor Magic V2 može se pohvaliti i pionirskom upotrebom materijala iz zrakoplovstva, kažu Honorovci, kao i šarkama od legure titana, izrađenih pomoću tehnologije 3D ispisa—prvih za preklopne uređaje dosad. Njegovu izdržljivost potvrđuje i certifikat SGS-a – Honor Magic V2 može izdržati više od 400.000 savijanja, obećavajući pouzdanost tijekom čitavog desetljeća svakodnevne upotrebe, kako kažu iz Honora.

Honor Magic V2 ima trostruku stražnju kameru koja uključuje glavnu kameru od 50 MP (f/1.9), ultraširoku kameru od 50 MP (f/2.0) i telefoto kameru od 20 MP (f/2.4). Dvostruka prednja kamera ima dvije 16 MP kamere (f/2.2).

Uređaj podržava i tehnologiju PWM zatamnjivanja od 3.840 Hz, koja minimalizira naprezanje očiju, osiguravajući ugodno gledanje i tijekom dužeg korištenja.

Predstavljajući se kao prva inovacija u kojoj se "Honorov pristup usmjeren na čovjeka susreće s čistom i funkcionalnom estetikom Porsche Designa", Porsche Design Magic V2 RSR ima hrabar dizajn nadahnut automobilskim sportom. Linija stražnje strane ovog vodećeg preklopnog pametnog telefona podsjeća na poklopac motora Porschea 911. Poboljšani prihvat pruža doživljaj sportskog automobila na dlanu korisnika. Ovo posebno izdanje MaricaV2 dolazi u boji automobila Porsche Agate Grey.

"U potrazi za praktičnom prenosivošću, Honor i Porsche Design zajednički su usavršili izbor materijala kako bi stvorili revolucionarni uređaj koji teži samo 234 g i debljine je samo 9,9 mm", rekli su iz Honora tijekom predstavljanja u Porscheovom Experience Centru.

Honor Magic V2 dostupan je u crnoj boji (vegan leather) po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.999 EUR. Iskoristiti možete i pogodnost posebnog perioda pretprodaje, gdje uz kupnju uređaja Honor Magic V2 dobivate Honor Pad X9 tablet i Honor Watch 4 pametni sat. Promocija traje od 26. 1. do 13. 2. 2024. ili do isteka zaliha. Više informacija potražite na linku.