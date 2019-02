Prvih 12 sati uz Samsung Galaxy S10+, S10 i S10e - evo što je dobro, a što nije...

Problem na kojeg je Samsung naletio posljednjih godinu do dvije, a zbog kojeg više ni sami ne bi stavili ruku u vatru da će do kraja ove godine ostati svjetski "broj jedan" na tržištu smartfona nikako nije nedostatak inovativnosti, kvalitete ili pouzdanosti njihovih proizvoda, pa čak ne toliko ni činjenica da su najagilniji konkurenti - osobito iz Kine - itekeko dobro uhvatili korak s tom inovativnošću, kvalitetom i pouzdanošću koja se činila nedohvatljivom, već to što su im telefoni naprosto prestali biti uzbudljivi.

Deseta inkarnacija slavnog flagshipa, s kojom će Samsung obilježiti i desetljeće postojanja Galaxy S serije više je nego idealna prigoda da južnokorejski gigant preokrene taj trend i upravo su to od Galaxyja S10+, S10 i S10e svi i očekivali - da budu zanimljivi, drugačiji i posebni, što bi ih, kao i mnogobrojne prethodnike do tamo negdje modela S7, ponovno učinilo apsolutno najpoželjnijim mobitelima na svijetu. Sinoć su, spektakularnom predstavom u San Franciscu razotkrivena ova tri uređaja (kao i S10 5G koji ne dolazi na naše tržište te gimmick-telefon Galaxy Fold), a odmah je, dakako, po jedan primjerak došao i do nas, da pokušamo otkriti ono najvažnije - imaju li, kao nekad, taj potencijal da vas osvoje i da maštate o tome kako će uskoro postati vaši...

Tehnoloških inovacija doista kod Samsung Galaxy S10 trojke ne nedostaje, a čak nekoliko njih u prilici smo vidjeti po prvi put. Tako sva tri telefona donose Dynamic AMOLED ekran koji se od Super AMOLED-a razlikuje po tome što podržava HDR10+ prikaz poznat sa Samsungovih top-modela televizora, zatim Wireless PowerShare koji omogućuje bežično, ali i reverzibilno punjenje čak i kad je telefon spojen na "pravi" punjač, potom ultrazvučni čitač otisaka prstiju smješten ispod ekrana (dostupan na modelima S10+ i S10), a tu je i ultra-wide pozadinska kamera koja može u 4K rezoluciji stvarati HDR10+ video te selfie-kamera koja, kroz rupicu na ekranu, također može snimati u UHD-u...

Od svega navedenog, ultrazvučni čitač otisaka prstiju djeluje najštosnije jer omogućuje brzo otključavanje telefona prstom u bilo kakvim ambijentima, dakle neovisno o svjetlosnim uvjetima. Bila mrkla noć ili ste nasred plaže u podne na najjačem suncu - potpuno je svejedno - moći ćete se pouzdati u ovu mogućnost telefona.

Uz to, tu je i dodatna razina sigurnosti koju nudi ova tehnologija i teže je dosjetiti se bizarnih situacija u kojima biste "prevarili" sustav... Telefoni se zbog ovoga isporučuju sa zaštitnom naljepnicom za ekran - jedinom s kojom ultrazvučni senzor otisaka prstiju radi. Third-party folije (barem za sada) onemogućuju ovaj feature.

Prije nego prođemo kroz svaki pojedini model, bitno je reći da je dobro i to što je Samsung i dalje zadržao 3,5-milimetarski audio priključak, opremio uređaje - kada je riječ i našem tržištu - s Exynos 9820 čipsetom koji podržava LTE konekciju s brzinom downloada do 2 Gbpsa i Wi-Fi 6, pridodao staklenom finišu još i IP68 certifikat za vodootpornost i otpornost na prašinu te u kućište ugurao i par AKG-ovih zvučnika s podrškom za Dolby Atmos.

Loše je, pak, to što je podržana brzina punjenja baterije ostala nepromijenjena još od modela Galaxy S5 od prije pet godina (15W, uz podršku za QC2.0), zatim to što usprkos trendovima koje je nametnula konkurencija u finiš "Desetki" nije prirodano baš nimalo imaginacije ili kreativnosti, pa telefoni uvelike nalikuju mid-rangeru Galaxy A9 te, dakako, to što koštaju izuzetno puno: modeli s najmanje memorije kreću od 5.799 kn za Samsung Galaxy S10e, od 6.999 kn za Samsung Galaxy S10 i od 7.699 kn za Galaxy S10+, što je cifra koja premašuje čak i onu koja se prije tražila za Galaxy Note seriju...

Također, iznenađuje i odluka Samsunga da kopira aktualni Appleov lineup flagshipa, predstavljanjem po prvi put tri modela ("manji" i "veći" koji su skupi te jedan tobože "jeftiniji"), osobito ako se uzme u obzir kako se ta Appleova ideja kroz ovih pola godine od kada postoje iPhone XS, XS Max i XR pokazala evidentno pogrešnom. No, raznolikost u ponudi - kao potrošači - svakako nećemo uzeti za zlo...

Ono što hoćemo uzeti za zlo, a što je također praksa koje se dosjetio Apple, jest "preskakanje stepenice" u paleti dostupnih memorijskih opcija za Galaxy S10 i Galaxy S10+. Oba, naime, dolaze ili sa 128 GB ili s 512 GB memorije za pohranu, ali model s 256 GB ne postoji. Galaxy S10+ postoji i u varijanti s 1TB, dok Galaxy S10e dolazi sa 128 ili 256 GB memorije za pohranu. Rekli bismo da je ovo podlo, kao što smo rekli i za Apple svaki put do sada, kada nam kod Samsunga, za razliku od Applea, ne bi bio na raspolaganju microSD utor... Čemu onda uopće takva bizarna odluka?

Ajmo na najjači i najveći, a samim time i najzanimljiviji telefon, Samsung Galaxy S10+. Dolazi sa 6,4-inčnim ekranom rezolucije 3.040 x 1.440 piksela sa zaobljenim lijevim i desnim rubom i rupicom za dualnu selfie-kameru. Prikaz slike je onakav na kakvog nas je Samsung već naviknuo - još nijansu spektakularniji nego na prošlogodišnjem modelu. Oštrina, saturacija, kontrast, svjetlina, postojanost - svi parametri su top topova i jasno je da je vrhunski ekran i dalje bitan adut Galaxy S serije koji će dobrom dijelu kupaca biti deal-maker.

Ispod izreza koji će mnoge možda iritirati, no koji je, u biti, simpatičan i u praksi nimalo ne smeta smješten je objektivčić 10-megapikselne kamere koja snima 4K video te dodatne 8-megapikselne kamere zahvaljujući kojoj telefon hvata i dubinu.

Pozadinska kamera je trostuka, s dualnom optičkom stabilizacijom. Glavni senzor ima kut vidljivosti od 77 stupnjeva, rezoluciju od 12 megapiksela te otprije poznati Dual Pixel autofokus, prvi od dva OIS-a, te blendu koja se može prebacivati između f/1.5 i f/2.4. Drugi senzor je 12-megapikselni s telefoto lećom koja ima kut vidljivosti od 45 stupnjeva, drugi OIS i autofokus s faznom detekcijom. Treći je također 12-megapikselni, ali s ultra-wide lećom s kutom od 123 stupnja i fiksnim fokusom.

Okinuli smo par fotografija, uglavnom noćnih jer smo samo po noći i isprobavali telefone i one su svakako još nijansu oštrije, čišće od šumova i bogatije detaljima od onih s prijašnjih Samsungovih telefona te usporedive s onima koje rade aktualni Pixeli i telefoni iz Huaweija. Ovisno od situacije, katkada su i bolje, a katkada i lošije, no bitno je da se za sada može zaključiti da je to otprilike ta razina kvalitete.

Uz spomenuti čipset Samsung Galaxy S10+ dolazi sa 128 GB, 256 GB ili 1 TB memorije za pohranu, priširive dodatno microSD karticama te s čak 8 GB RAM-a za dva "slabija" odnosno s 12 GB RAM-a za najnabrijaniji, terabajtni model. Ne trebamo spominjati da razvaljuju banchmarkove i da sve piči superfluidno... Konačno, tu je i baterija kapaciteta 4.100 mAh, što valja itekako pohvaliti jer je prošlogodišnji model bio 0,7 mm deblji (što nije malo), a imao je kudikamo manji kapacitet baterije. Autonomija je, dakle, obećavajuća...

Manji Samsung Galaxy S10 ima 6,1-inčni ekran i u potpunosti je jednako opremljen kao i veći model, osim kada je u pitanju prednja kamera - ima samo jednu, onu jaču, s 10 megapiksela i 4K videom. Dakako, manja je i baterija, pa ima kapacitet od 3.400 mAh, a dostupni su modeli sa 128 GB i 512 GB memorije za pohranu - oba s 8 GB RAM-a. (Terabajtnog telefona u ovoj veličini nema.)

Na koncu, tu je i Samsung Galaxy S10e koji ima 5,8-inčnu dijagonalu, ali i nižu rezoluciju, od 2.280 x 1.080 piksela, no ipak i dalje s Dynamic AMOLED-om. Ovaj model nema ultrazvučni čitač otisaka prstiju, već ima "tradicionalni" čitač ugrađen u power-tipku s desne strane. Straga su samo dvije kamere - nedostaje ona s telefoto lećom s dva jača modela, dok je sprijeda jedna kamera, ona ista 10-megapikselna s 4K videom kao na Galaxyju S10. Baterija ima kapcitet 3.100 mAh, a memorijske opcije su 128 GB za pohranu sa 6 GB RAM-a ili 256 GB za pohranu s 8 GB RAM-a.

Telefoni će u Hrvatskoj biti dostupni od 8. ožujka... Jesu li vam dovoljno uzbudljivi?