Sklopivi Honor Magic Vs ima bateriju kapaciteta 5.000 mAh i izdržljivu šarku

Honor Magic Vs donosi lagani dizajn s izdržljivom šarkom otpornom na nabore te specifikacije koje će zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike

SPECIFIKACIJE Ekran Vanjski: 6,45" OLED (2.560 x 1.080, ~431 PPI), 120 Hz

Unutarnji: 7,9" OLED (2.272 x 1.984, ~382 PPI), 90 Hz Čip Snapdragon 8+ Gen 1 (8 jezgri) RAM / Memorija 8, 12 GB RAM / 256 GB - 16 GB RAM / 512 GB Stražnje kamere 54 MP (f/1.9, PDAF) + 50 MP ultraširoka (f/2.0, 122˚, AF) + 8 MP telefoto (f/2.4, OIS, PDAF, 3X) Prednja kamera 16 MP (f/2.5) Povezivost GSM / HSPA / 5G / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.2 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 66 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa Sklopljen: 160.3 x 72.6 x 12,9 mm / 261 g

Otklopljen: 160.3 x 141.5 x 6,1 mm / 261 g Operacijski sustav Android 12, Magic UI 7 Datum predstavljanja 23. studenoga 2022.

Honor je ovoga tjedna održao u Kini veliko, dvodnevno predstavljanje te je tako javnosti pokazao svoj najnapredniji sklopivi mobitel do sada, Honor Magic Vs, koji će početkom sljedeće godine naći svoje mjesto i na globalnom tržištu.

S debljinom od samo 12,9 milimetara kada je sklopljen, riječ je o jednom od najtanjih sklopivih mobitela na tržištu. Za malo više od milimetar i pol tanji je samo Xiaomi Mix Fold 2, dok je popularni Samsung Galaxy Z Fold 4 debeo čak 15,8 milimetara. Zahvaljujući tankom dizajnu, Honor Magic Vs trebao bi biti udobniji za držanje u ruci i ne bi trebao davati osjećaj „cigle“ u džepu pri nošenju.

Honor Magic Vs ima 7,9-inčni OLED unutarnji zaslon razlučivosti 2.272 x 1.984, svjetline do 800 nita te frekvencije osvježavanja od 90 Hz. Konkurenti u tom segmentu imaju nešto brže zaslone, što svakako trebaju imati na umu oni kojima je fluidni prikaz i svaka sličica u sekundi važna. S druge strane, nalazi se vanjski, 6,45-inčni OLED zaslon razlučivosti 2.560 x 1.080, koji dolazi s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz i podrškom za HDR10+. Oba zaslona podržavaju 100-postotni DCI-P3 raspon boja.

Ono što korisnike najviše zabrinjava kod sklopivih mobitela, upravo je nabor koji se stvara na mjestu gdje se uređaj sklapa. Toga, kako tvrde iz Honora, ne bi trebalo biti na Magicu Vs, zbog toga što je šarka izrađena posebnom tehnologijom lijevanja u jednom komadu, koja smanjuje broj komponenti potporne strukture s 92 na četiri, zadržavajući pritom izdržljivost i čvrstoću. Prema njihovim internim testiranjima, šarka može izdržati više od 400.000 sklapanja, odnosno više od 10 godina korištenja s više od 100 otvaranja i zatvaranja mobitela dnevno.

Iako je Qualcomm nedavno predstavio Snapdragon 8 Gen 2, Magic Vs pogonjen je njegovim prethodnikom, Snapdragonom 8+ Gen 1. Unatoč tome, pružat će zadovoljavajuće performanse u svim uvjetima korištenja i pri igranju zahtjevnih mobilnih videoigara, posebice u konfiguraciji s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Potrebno je istaknuti i da je Honor predstavio nešto jeftiniju inačicu s 8 GB RAM-a te najskuplju, Ultimate verziju od čak 16 GB RAM-a i 512 GB memorije za pohranu, koja dolazi sa stylusom.

Sa stražnje strane mobitela smjestio se osvježeni sustav kamera, kojeg predvodi 54-megapikselni Sony IMX800 glavni senzor otvora blende f/1.9. Uz njega se našao i 50-megapikselni ultraširoki senzor koji može poslužiti i za makro fotografiju, kao i telefoto senzor od 8 MP s 3x optičkim zumom. Za selfije i videopozive zaslužna je prednja kamera od 16 MP, koju je Honor smjestio na sredini unutarnjeg zaslona.

Baterija je kod sklopivih mobitela jedna od lošijih stavki, no Honor je u Magic Vs uspio „nagurati“ onu od 5.000 mAh, koja bi trebala pružati pristojnu autonomiju čak i zahtjevnijim korisnicima. Tu je i 66-vatno brzo punjenje, koje će napuniti bateriju do „stotke“ za 46 minuta. Mobitel će doći u narančastoj, plavoj i crnoj boji, dok će se Ultimate inačica moći izabrati u crno-zlatnoj i bijelo-zlatnoj kombinaciji.

Cijene na globalnom tržištu još nisu poznate, no početna inačica ovog mobitela u Kini košta 7.499 juana (1.015 eura).