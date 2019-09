Sutra stiže Vivo U10, a s njim i obećanje o nezaustavljivom igranju

Vivo će sutra, 24. rujna 2019., održati event na kojemu će predstaviti novi pametni telefon za igrače – Vivo U10. Kako živimo u modernom dobu gdje nam je većina informacija udaljena tek koji klik mišem sve bitnije informacije o uređaju su poznate i ranije.

Primjerice, zna se kako će se U10 temeljiti na gamerskom Snapdragon 665 čipu, kako će imati 4 GB RAM-a i veći broj kamera kako bi u pauzi od igranja korisnici mogli snimiti i poneki video ili fotografiju. Inače U10 imat će tri kamere sa stražnje (13, 8 i 2 MP) te jednu kameru s prednje strane kućišta za koju trenutno nije poznato kakav će senzor imati.

Sa stražnje strane kućišta nalazit će se još i bljeskalica te čitač otiska prsta. S prednje – selfie kamera i urezani 6,35“ zaslon razlučivosti HD+. Srećom, urez na zaslonu nije prevelik pa je veći dio zaslona iskoristiv za prikaz ikona pokrenutih aplikacija.

Na početku teksta smo naveli kako je U10 namijenjen igračima. Razlog tomu je izravni navod proizvođača uređaja te baterija kapaciteta 5.000 mAh. Baterija podržava tehnologiju brzog punjenja (18W), no čini se kako neće biti potrebno prečesto posezati za punjačem.

Naime, proizvođač navodi kako će s jednim punjenjem baterije korisnici moći koristiti YouTube do 12 sati, Facebook do 15 sati, a igrati se do 7 sati, u slučaju da su za zabavu odabrali PUBG. Od jednostavnijih igraćih naslova očekuje se i duža autonomija od navedenih sedam sati.

Pametni telefon odlikuje se i nekim značajkama koje će dobro doći svim korisnicima, a ne samo igračima. Primjerice, Low Blue Ray i Game eye protection, zatim Do Not Disturb mode, Ultra Game Mode, Voice Changer, 4D Vibrations i drugo.

Od boja u ponudi će biti tek dvije – Electric Blue i Thunder Black. Cijena za sada nije poznata, o tome, kao i o tržištima na kojima će ga biti moguće kupiti znat će se nešto više sutra, nakon službenog predstavljanja uređaja.