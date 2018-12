Vivo NEX stiže i na EU tržište?

Jedan od poznatijih kineskih proizvođača mobitela Vivo u lipnju 2018. godine predstavio je dizajnerski zanimljiv mobitel – NEX. Podsjetimo, kako bi izbjegao mnogima mrski notch Vivo je selfie kameru pospremio unutar kućišta, a koja prema potrebi iskače van.

Iako je Vivo NEX predstavljen još u lipnju, do sada nije bio dostupan na europskom tržištu. Najprije se mogao nabaviti na domaćem terenu proizvođača – Kini, a zatim i u Indiji, Rusiji, Tajvanu, Hong Kongu te Maleziji. No, sudeći prema informacijama do kojih je došla internetska stranica mysmartprice.com to će se u skorije vrijeme promijeniti.

Prema izvoru Vivo namjerava NEX ponuditi i na europskom tržištu, a cijena bi prema izvoru trebala iznositi 849 eura. Ako se uzme u obzir cijena koju NEX ima na drugim tržištima, onda je očito kako će Europljani proći najskuplje. U Kini primjerice, NEX stoji oko 570 eura.

Kada se uzme u obzir da bi uskoro trebao biti predstavljen njegov nasljednik – NEX 2 koji će imati veći broj kamera (tri) te veći broj zaslona (dva) postoji mala mogućnost kako je izvor pomiješao ta dva modela te da se navedena cijena zapravo odnosi na noviji model.

Nažalost izvor informacije za sada nije uspio doznati točan, pa ni okvirni datum Nexovog dolaska na EU tržište.