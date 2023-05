Acer Predator X32 FP je vrlo brzi Mini LED 4K gaming monitor s visokom cijenom

SPECIFIKACIJE – Acer Predator X32 FP Ekran 32'' 4K (3.840x2.160) / 160 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ Mini LED Kontrast/Svjetlina 1200:1/ 1000 cd/m2 Vrijeme odziva 0,7 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 4x HDMI 2.1, DisplayPort, USB C, 4x USB 3

Acer Predator X32 FP je gaming monitor za one kojima visoka cijena nije prepreka. Zauzvrat nudi doista mnogo, a u centru zanimanja je zbog svojeg Mini LED pozadinskog osvjetljenja koje u kombinaciji s Quantum Dot tehnologijom donosi impresivne performanse.

Dizajn na prvi pogleda pokazuje kako je u pitanju igrači monitor. Metalne noge prerastaju u robusni stalak i zajedno s velikim monitorom u crnoj mat boji zauzimaju dosta prostora. Nije se toliko pazilo na tanke rubove ili tanak profil monitora, već je naglašeno agresivni dizajn u funkciji privlačenja određene publike. Ta gaming publika znat će cijeniti sve prednosti koje donosi Mini LED monitor. Među najbitnije stavke spada puno bolje upravljanje pozadinskim osvjetljenjem, budući da Predator X32 FP dolazi s čak 576 zona lokalnog zatamnjenja. Sam panel je IPS i Mini LED pomaže u ostvarivanju visoke maksimalne svjetline od preko 1000 cd/m2 iako je po defaultu ta viša svjetlina isključena. Osim toga, zbog boljeg upravljanja pozadinskom rasvjetom, Acer je postigao bolje vrijednosti crne i posljedično izraženiji kontrast. Kako se radi o IPS panelu, vidljivost iz kutova je odlična. Radi se o iznimno brzom panelu s deklariranim odzivom od 0,7 ms (GtG) koji uz to dolazi sa stopom osvježavanja od 160 Hz.

Stabilni stalak otkriva gaming karakter i nudi mogućnost podešavanja po visini, nagib naprijed nazad i zakretanje

Osim kvalitetnih predispozicija za gaming, Acer Predator X32 FP pokriva 99% Adobe RGB spektra i prema navodima proizvođača dolazi s preciznim prikazom boja s Delta E <1. Živom prikazu boja pridonosi i Quantum Dot sloj. Monitor je namijenjen PC igračima i konzolašima. Službeno je podržan AMD FreeSync Premium, ali ne i G-Sync iako bi i s Nvidia karticama trebali imati iskustvo bez tearinga slike. Za konzolaše je tu promjenjivi refresh rate i HDMI 2.1 ulazi koji podržavaju prijenos 4K signala u 120 Hz. Osim četiri HDMI 2.1 sučelja dobro opremljeni monitor dolazi i s Display Port sučeljem te četiri USB-a. Njegovo USB C sučelje podržava power delivery do 90 W i prijenos podataka do 5 Gbps.

Monitor na radnoj površini možete namještati po visini, naginjati naprijed nazad i zakretati lijevo desno. Opremljen je s dva stereo zvučnika izlazne snage 7W. Monitor posjeduje ugrađeni KVM prekidač pa možete s jednim setom miša i tipkovnice upravljati s više priključenih računala. Osim gaming opcija, Predator X32 FP ima i opcije za smanjivanje štetnog plavog svjetla i treperenja, pa ga je uz gaming namjene moguće koristiti i kao radni monitor na dulje vrijeme.

Logo Predator na stražnjoj strani otkriva kojoj je skupini korisnika namijenjen ovaj model

Postoji osam predefiniranim modova prikaza kao što su HDR, Standard, Sports, Racing, Action, Eco i Graphics. U HDR modu moguće je ostvariti vršnu svjetlinu od čak 1200 cd/m2 što je prilično visok rezultat za gaming monitor. S postavkama monitora upravlja se OSD joystickom koji je tu za cjelokupni meni. Ako vam to nije potrebno postoje dodatne tri tipke pomoću kojih se brže može kontrolirati svjetlina, odabir ulaznih signala i modova prikaza.

Osim što će vam brzi monitor s visokom stopom osvježavanja, svjetlinom i odličnim odzivom pružiti kvalitetne predispozicije za kompetitivni gaming na velikom 4K ekranu, ono što bi potencijalno moglo odbiti zainteresirane kupce je cijena. U trenutku dok monitor još nije kod nas ušao u službene kanale prodaje, moguće ga je nabaviti uz narudžbu u nekim web trgovinama uz cijenu od 1850 eura. Istovremeno na njemačkom tržištu košta ispod 1500 eura. Radi se o premium modelu, no u tom segmentu postoje ozbiljni konkurenti poput OLED monitora ili monitora sa sličnim karakteristikama, ali bez Mini LED pozadinskog osvjetljenja i sa zamjetno pristupačnijim cijenama.