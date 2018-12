Acer predstavio novog 34" Predatora

Acer je predstavio novog člana obitelji Predator. Riječ je o novom monitoru za gejmere oznake XR342CKP.

Kako se već iz naziva da zaključiti monitor ima veliki, 34-inčni zaslon koji je k tomu još i zakrivljen (1900R). Ono što naziv ne otkriva je kako se radi o monitoru s IPS panelom razlučivosti 3.440 x 1.440 točaka, omjera stranica 21:9 i brzinom odziva od 1 ms.

Standardna brzina osvježavanja prema službenoj dokumentaciji iznosi 50 Hz, no maksimalna je duplo veća – 100 Hz. Nadalje, osvjetljenje kod ovog modela iznosi 300 nita (dakle ništa od HDR-a), no zato je tu podrška za FreeSync tehnologiju te mogućnost prikaza do 1,07 milijardi boja.

Monitor je opremljen sa stereo zvučnicima snage 7 W. S računalima i drugim pogodnim uređajima spaja se preko HDMI i DisplayPort konektora, a za ostalu opremu tu je i pet USB 3.1 portova. Dimenzije monitora su 367,7 x 816,2 x 124,7 milimetara, a težina (zajedno sa stalkom) oko 9,7 kilograma.

Na službenim stranicama Acer navodi cijenu od 1.799 USD, no neke druge trgovine poput njemačkog Amazona nude ga po bitno nižoj cijeni, po 893 eura, što je po mnogima dosta realnija cijena, obzirom na specifikacije, a koje detaljnije možete proučiti ovdje.