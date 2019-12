AOC u Novu 2020. kreće s dva nova G2 monitora

AOC je najavio nove gamerske monitore iz serije G2 - CU34G2 i CU34G2X. Oba modela temelje se na zakrivljenim VA panelima dijagonale 34 inča i razlučivosti 3.440 x 1.440 točaka. Međusobno se razlikuju u par detalja – frekvenciji osvježavanja, kontrastu i konektorima.

AOC CU34G2 ima 100 Hz VA panel i kontrast od 3.000:1, a CU34G2X panel od 144 Hz i kontrast od 1.000:1. Broj i vrsta konektora je također na strani CU34G2 modela – HDMI konektori udovoljavaju specifikacijama 2.0, dok HDMI konektori na CU34G2X modelu udovoljavaju specifikacijama 1.4. Što se tiče DisplayPort konektora oni su na oba modela isti – DisplayPort 1.2.

Monitori imaju i USB hub s četiri USB 3.0 porta te ovisno o modelu 3,5-milimetarske Audio In (CU34G2X) i Audio Out (CU34G2 i CU34G2X) portove. To bi uz cijenu bile i jedine značajnije razlike između ova dva monitora. Omjer stranica kod oba modela je 21:9, osvjetljenje 300 nita, a brzina odziva 1 ms. Zakrivljenost panela je 1500R. Monitori pokrivaju 124% (CU34G2), odnosno 119% (CU34G2X) sRGB spektra.

Iako su predstavljeni u predblagdansko vrijeme na tržištu se neće naći prije siječnja 2020. godine. AOC je naveo i preporučene cijene – 100 Hz CU34G2 stajat će na europskom tržištu 469 eura, a 144 Hz CU34G2X 579 eura.