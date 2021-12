LG predstavio monitor neobičnog formata slike 16:18 - monitor na monitoru

LG-jev DualUp monitor čini se kao idealno rješenje za one koji ne vole koristiti dva monitora, a htjeli bi si značajno olakšati 'multitaskanje'

Ako vam monitor s formatom slike 4:3, 16:9 ili pak 21:9 ne odgovora, južnokorejska tvrtka donosi rješenje. Naime, LG je predstavio monitor DualUp neobičnog formata slike 16:18, za kojeg navode da pruža istu površinu kao i dva zaslona od 21,5 inča te da dolazi s opcijom za vertikalno podijeljeni prikaz kako bi se prostor još bolje mogao iskoristiti.

Riječ je o 27,6-inčnom monitoru zaslona rezolucije 2560 x 2880 i svjetline do 300 nita, koji pokriva 98 posto prostora boja DCI-P3. Uz DualUp dolazi i LG-jev Ergo stalak, zahvaljujući kojem će se moći pričvrstiti na većinu stolova. Prema tvrdnjama tvrtke, zaslon „dvostruke visine“ pruža korisnicima bolju produktivnost i kreativnost te pomaže u smanjenju bočnih pokreta glave, što je jedan od glavnih uzroka boli u vratu.

Foto: LG

LG-jev novitet također se može pohvaliti i s dva HDMI, jednim upstream i s dva downstream USB-C priključka, no kako prenosi The Verge, nije riječ o Thunderbolt priključcima, što valja imati na umu. Cijena za DualUp trenutno nije poznata, no LG je najavio da će više detalja otkriti tijekom nadolazećeg CES-a.