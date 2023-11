Philips Evnia 32M2C5500W je zakrivljeni gaming monitor s cijenom ispod 500 eura

SPECIFIKACIJE – Philips Evnia 32M2C5500W Ekran 32'' (2560x1440) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/ W-LED Kontrast/Svjetlina 4000:1/ 500 cd/m2 Vrijeme odziva 0,5 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.0,2x DisplayPort 1.4,

4x USB Type A, USB Type B, 3.5 mm

MMD je predstavio još jedan model iz Philips Evnia serije koja donosi premium dizajn i usmjerena je prema gaming publici. Nakon što smo nedavno predstavili nešto veći OLED model, ovog puta je na tržište stigao 32-inčni model koji dolazi s VA zaslonom, visokom stopom osvježavanja ekrana i brzim odzivom.

Ovaj gaming model dolazi s radijusom zakrivljenosti od 1000R

Dizajn je prepoznatljiv i sličan prošlim modelima iz Evnia serije, a očituje se u metalnim nožicama u obliku slova V, te robusnom stalku koji omogućuje ergonomska podešenja kao što su namještanje nagiba, zakretanje i podešavanje po visini. S prednje strane ima nešto deblju „bradu“, dok su ostala tri ruba relativno tanki. Radi se o zakrivljenom monitoru s radijusom zakrivljenosti od 1000R koji doprinosi imerziji prilikom igranja.

Ekran ima visoku svjetlinu, brz odziv i 240 Hz refresh rate

Philips Evnia 32M2C5500W dolazi s VA panelom koji ima viši kontrast u odnosu na IPS konkurenciju i dolazi do 4000:1, ali se i dalje ne može mjeriti s OLED zaslonima. Radi se o LED monitoru koji ima visoku svjetlinu od 500 cd/m2 i posjeduje DisplayHDR 400 certifikat što znači da ćete moći u potpunosti iskoristiti prednosti HDR gaminga. VA paneli imaju nešto slabije kutove gledanja, no zbog zakrivljenosti modela, to se neće primijetiti. Monitor ima rezoluciju od 2560x1440 piksela što nudi gustoću piskela od 93 PPI koja je za gaming dovoljna, no nije idealna za kreativne profesionalce. Kada smo već kod vrijednosti bitnih za profesionalan rad, monitor pokriva 92% DCI-P3 te 100% sRGB spektra. Ono što će se gamerima svidjeti su vrijednosti odziva od 0,5 ms (MPRT i GTG) te visok refresh rate od 240 Hz.

Stalak omogućuje podešavanje po visini, nagibu i zakretanje ekrana

Philips Evnia 32M2C5500W podržava AMD FreeSync Premium Pro koji će osigurati da prilikom igranja nema trganja slike. Inače, monitor dolazi s tradicionalnim omjerom stranica od 16:9, pa će i igrači konzola doći na svoje. Osim već standardnih LowBlue i Flicker-free tehnologija, Philips je ugradio softversku nadogradnju SmartImage optimizator za igre koji kroz OSD izbornik nudi opcije odabira žanra poput FPS, Racing i RTS a tu je i pametni nišan koji vam može pomoći u pucačkim igrama.

Sva su sučelja smještena prema dolje na stražnjoj strani. Ako želite 240 FPS-a morat ćete koristiti jedan od dva Display Port sučelja, dok ćete kroz dva HDMI-a moći dobiti 144 Hz na rezoluciji 1440p

Upravljanje OSD izbornikom ide preko ugrađenog joysticka koji se nalazi na stražnjoj desnoj strani. Osim toga, iza se nalaze sva sučelja, a monitor je opremljen s dva HDMI 2.0, dva DisplayPort sučelja te USB hubom s četiri utora te 3,5 mm utorom za slušalice. Nema USB C sučelja, no s obzirom na gaming namjenu to i nije tako velik nedostatak. Inače, ako želite postići maksimalan framerate morat ćete računalo priključiti putem DisplayPorta, dok kroz HDMI može na 1440p rezoluciji proći 144 Hz signal.

Cijena ovog modela na našem tržištu je 499 eura, a za taj iznos dobit ćete zakrivljeni gaming monitor brzog odziva, visokog refresh ratea koji je sposoban isporučiti HDR sadržaj certificiran VESA DisplayHDR standardom.