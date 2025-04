Samsung Odyssey G90XF je 4K IPS gaming monitor i za one dubokog džepa donosi 3D bez naočala

SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey 3D G90XF Ekran 27'' (3840 x 2160) / 165 Hz Tip matrice IPS/Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 x USB A, USB B, 3,5 mm

Ljubitelji tehnologija poput nas razveselit će se kod predstavljanja novih gaming monitora koji imaju zanimljivu kombinaciju mogućnosti, formata i cijene. Proizvođači se nadmeću na zasićenom tržištu pokušavajući pridobiti kupce pravim omjerom featurea, no rijetkost je da se pojavljuju potpuno pomaknuti uređaji s nečim doista novim. Jedan od takvih monitora koji će zaintrigirati i casual ljubitelje tehnologije kao i entuzijaste je Samsung Odyssey 3D G90XF koji kao ključnu funkcionalnost donosi 3D prikaz bez naočala. Ova opcija dolazi uz cijenu i to podosta visoku, pa je tako G90XF na hrvatskim stranicama proizvođača naveden uz cijenu od 2199 eura.

Monitor krase siva boja i širok stalak s naprednim ergonomskim mogućnostima, kao i RGB LED traka s donje strane monitora

I dizajn upućuje da se ovdje radi o premium proizvodu. Monitor dolazi sa širokom srebrnom četvrtastom bazom iz koje se prirodno diže jednako širok stalak iste boje. Kontrastno, tanki okviri oko panela su crne boje, a na donjoj strani monitora je RGB LED traka. Samsung je omogućio napredne ergonomske funkcionalnosti koje uključuju podešavanje po visini, nagibu i okretanje u pivot način. Jedino nije podržano zakretanje.

Osim 3D efekta bez korištenja naočala koji se postiže praćenjem očiju i algoritmima za mapiranje prikaza, radi se o 4K IPS panelu sa 165 Hz s Adaptive Sync tehnologijama

Ako kratko pogledate na specifikacije, ne znajući pri tome da se radi o 3D modelu, mogli bi se iznenaditi. Naime, radi se o monitoru s IPS panelom koji su inače znatno jeftiniji. Samsung Odyssey 3D G90XF ima 27'' dijagonalu i 4K rezoluciju te visoku stopu osvježavanja panela od 165 Hz. IPS ima dobar prikaz boja i široke kutove gledanja, a ovaj model koji podržava HDR10 ima svjetlinu od 350 cd/m2 i odziv od 1ms.

Monitor pokriva 99% sRGB spektra i izvan svoje glavne funkcionalnosti ima zavidne gaming mogućnosti koje uključuju podršku za AMD FreeSync Premium i kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijom. Ipak, glavna stavka monitora je njegova mogućnost prikaza 3D-a bez korištenja posebnih naočala. Iluzija 3D-a stvara se putem tehnologije za praćenje očiju i algoritmima za mapiranje prikaza.

Ovaj 3D ne funkcionira sa svim igrama i trenutačno ima 50-ak igara koje to podržavaju. Zajednički nazivnik podržanim igrama je Unreal Engine 4. Neke od naslova su The First Beserker: Khazan, SpongeBob Square Pants: The Cosmic Shake, F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, a najavljeni su Psychonauts 2 i Darksiders Genesis.

Monitor je moguće i pivotirati

Osim 3D efekta bez naočala u igrama, monitor omogućuje pretvaranje 2D filmova i videa u 3D. Za igre i videe potrebno je instalirati Reality Hub softver, a kod videa nećete moći gledati poznate filmove i druge sadržaje koje imaju omogućenu DRM zaštitu.

Što se tiče sučelja, Samsung je ponudio dva HDMI 2.1 konektora koji se preporučuju za 3D efekt, DisplayPort 1.4 te dva USB A i jedan USB B port. Tu je još 3,5 mm audio konektor. Monitor dolazi i sa stereo zvučnicima od po 5 W. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji se ističe mogućnošću 3D prikaza bez naočala u podržanim igrama i pretvaranju 2D videa u 3D. Istovremeno je to monitor s cijenom iznad 2.000 eura i IPS panelom. Uz veću podršku sadržaja ova tehnologija mogla bi vratiti 3D u svijet kućne zabave.