Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite električni bicikl MS Energy eBike i10

U velikoj proljetnoj nagradnoj igri dijelimo električni bicikl MS Energy eBike i10, dvije pametne kacige MS Energy MSH-20S i dva pametna lokota za bicikl MS Energy MSL-20S. Saznajte kako do nagrade

U novom print izdanju Buga čeka vas velika tema o električnim biciklima. Recenzenti u temi su informatičari, ali ujedno i stvarni korisnici pojedinih modela koji ih koriste dulje vrijeme i imaju puno dojmova i iskustva koja su odlučili podijeliti s nama. Ovu vrlo zanimljivu proljetnu temu odlučili smo nadopuniti prigodnom nagradnom igrom u kojoj možete osvojiti upravo električni bicikl.

Sponzor nagradne igre je tvrtka M SAN Grupa i njihov robna marka električnih vozila MS Energy. Za čitatelje Buga poklanjaju ukupno 5 nagrada:

1. NAGRADA - MS Energy eBike i10

Sklopivi električni bicikl novi je član MS Energy obitelji čiji veliki 20″ kotači čine vožnju ugodnom bez zaustavljanja na neravninama i preprekama uobičajenim na gradskim cestama. eBike i10 pruža uštedu vremena i novca u gradu i idealan je suputnik na putovanjima kojeg jednostavno preklopite i stavite u prtljažnik. Njegova baterija može proći do 50 km, ima tri električne brzine, ovisno koliko ubrzanje želite. Osim električnog motora, eBike i10 ima i 6 Shimano brzina, tako da ne morate paliti motor ako samo želite pedalirati. No ako želite pomoć elektromotora u vožnji samo lagano okrećite pedale.

MS Energy eBike i10 - specifikacije Veličina kotača 20″ Maksimalna brzina 25 km/h Vrsta okvira Magnezijum legura Boja Crna Motor 250W Baterija 36V, 7,8Ah Vrijeme punjenja 4-5 h Domet 45-50 km Vrsta kočnice prednja i stražnja disk kočnica Maksimalno opterećenje 120 kg Suspenzija – Dodatne opcije Mogućnost sklapanja Težina Display Da, LCD Svjetlo Da, prednje i stražnje LED svjetlo Dimenzije (D,V,Š) 1520 x 1080 x 650 mm Dimenzije sklopljenog (D,V,Š) 800 x 670 x 430 mm

MS ENERGY eBike i10 - maksimalna brzina 25 km/h, baterija 36 V, 7,8 Ah, kotači 20“, snaga motora 250 W, brzina punjenja 4-5 h, maksimalni domet 45-50 km, nosivost 120 kg

2. i 3. NAGRADA - MS Energy pametna kaciga MSH-20S – L

Kaciga glavu čuva! A pametna kaciga pružit će vam značajno veće mogućnosti od obične kacige. Druga i treća nagrada je pametna kaciga MS Energy MSH-20S u L veličini.

Specifikacije Materijal: EPS + PC Veličina: L (57-61 cm, 380g) Baterija: 3.7 V / 455 mAh Trajanje: > 20 h aktivnog korištenja USB punjenje: 3 h Smart Gyro: Auto stop svijetlo Svjetla: 2 moda

MS Energy MSH-20S – L

4. i 5. NAGRADA - MS Energy pametni lokot MSL-20S

Ako kaciga glavu čuva, lokot čuva bicikl! Četvrta i peta nagrada je pametni lokot MS Energy MSL-20S.

Specifikacije LockPin Diameter 5.5 mm Baterija: 3.7 V / 400 mAh Trajanje baterije: trajanje 2-3 mjeseca Temperatura: -10 °C do +60 °C Dimenzije: 74 x 36 x 57 mm Alarm: 110 dB Besplatna aplikacija: MS energy Lock, dostupno za iOS i Android, notifikacije

MS Energy MSL-20S

Kako do nagrade?

U nagradnoj igri možete sudjelovati na tri načina:

1. NAČIN: Kupite print izdanje Bug 365 (travanj, 2023)

Ako ste Bug kupili na kiosku u slobodnoj prodaji, potražite unutar njega promo kôd (da pomognemo, nalazi se na oglasu za nagradnu igru), koji će vam tijekom 4. mjeseca otključati kompletan premium sadržaj na Bug.hr portalu, uključujući i digitalnu arhivu tiskanih izdanja. Čim ste otključali premium digitalni plan, možete sudjelovati nagradnoj igri na linku https://www.bug.hr/nagradna/msenergy. Potrebno je ostaviti cjelovite osobne podatke.

2. NAČIN: Iskoristite pogodnosti ako ste pretplatnik na print izdanje

Ako ste pretplatnik na tiskano izdanje, gore navedenu premium pogodnost već imate, i ništa ne trebate dodatno otključavati, već samo realizirati mogućnost koju imate. Potrebno je povezati vaš pretplatnički profil s digitalnim korisničkim računom. Za više informacija kontaktirajte pretplata@bug.hr. Ako ste to učinili, jednostavno posjetite link https://www.bug.hr/nagradna/msenergy i sudjelujte u nagradnoj igri s vašim osobnim podacima.

3. NAČIN: Odaberite jedan od naših digitalnih članskih paketa.

Ako ste i dalje korisnik isključivo besplatnog Start paketa, potičemo vas da nadogradite paket na Bug Plus (2,65 € mjesečno ili 26,50 € godišnje) ili Pro (5,30 € mjesečno ili 53,00 € godišnje). Svi oni koji imaju mjesečni ili godišnji članski paket Bug Plus ili Pro, mogu sudjelovati u nagradnoj igri tako da posjete link https://www.bug.hr/nagradna/msenergy i ostave osobne podatke.

Nagradna igra traje do 30. travnja 2023. i do kraja tog dana imate priliku sudjelovati. Kompjutorsko izvlačenje dobitnika obavit će se 2. svibnja 2023., a imena sretnih dobitnika objavit ćemo na Bug.hr portalu najkasnije do 6. svibnja 2023. Sretno!