NZXT predstavio C seriju modularnih računalnih napajanja

NZXT je predstavio nosu seriju modularnih računalnih napajanja – C Series koja je nastala u suradnji sa Seasonicom, a koju trenutno čine tri modela – C650, C750 i C850

NZXT je u svoju šaroliku ponudu kućišta, headsetova, napajanja i drugih dodataka dodao i novu seriju računalnih napajanja – C Series. Novu seriju čine tri ATX modela – C650, C750 i C850.

Nova napajanja odlikuju se u potpunosti modularnim dizajnom što znači kako u unutrašnjosti kućišta neće biti nepotrebne gužve vezano uz kabele, jer svaki korisnik može priključiti samo one kabele koji su mu potrebni, a ostale pospremiti negdje sa strane, kutiju, ladicu…

NZXT nije previše komplicirao oko nazivlja, stoga brojčana oznaka u nazivu napajanja odmah otkriva koliko W ima pojedino napajanje. Najslabiji model serije ima 650 W, srednji 750 W, a najsnažniji 850 W. Cijela serija odlikuje se 80 PLUS Gold certifikatom koji kupcima jamči kako je efikasnost svakog napajanja 90% pri 50% opterećenju.

Kako se radi o kvalitetnom proizvođaču nije se štedjelo na komponentama. Tako primjerice NZXT navodi kako je za izradu napajanja koristio kvalitetne 100% japanske kondenzatore. Nova C serija ima i zgodan feature – Zero RPM tipku koja isključuje rad ventilatora pri manjim opterećenjima čime se ujedno i snižava ukupna buka konfiguracije.

Sva napajanja iz serije C imaju po jednu +12V granu snage 54A (650W), 62A (750W) odnosno 70A (850 W). Za potrebe hlađenja napajanja NZXT se odlučio za jedan 120-milimetarski FDB ventilator. Protok zraka mu je 73,9 CFM, a maksimalna buka koju stvara pri radu 32,3 dBA.

Proizvođač navodi kako se svako od napajanja iz serije C može bez problema koristiti u konfiguracijama temeljenim na najnovijim Nvidijinim (do 2080 Ti) i AMD-ovim (do Radeon VII) grafičkim karticama, a 850W model i u konfiguracijama s većim brojem grafičkih kartica.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijene napajanja iznose 109,99 USD za 650W, 119,99 USD za 750W i 129,99 USD za 850W model.