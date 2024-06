Mladi informatičari idu na svjetsko natjecanje FIRST Global Challenge

Informatički klub "NET" plasirao se kao predstavnik Hrvatske na svjetskom prvenstvu FIRST Global challengea, koje se održava u Ateni krajem rujna

FIRST Global je neprofitna javna dobrotvorna organizacija sa sjedištem u SAD-u, koju je osnovao Dean Kamen 2016. godine. Njihova je misija potaknuti vodstvo i inovativnost kod mladih iz svih nacija, osnažujući ih kroz obrazovanje u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM). Od tada, proteklih osam godina, FIRST Global Challenge provodi međunarodna natjecanja koja su do sada održana u Washingtonu 2017. godine, pa zatim u Mexico Cityju 2018., Dubaiju 2019., Ženevi 2022., Singapuru 2023., dok će finale ove godine biti u Ateni.

Robotima protiv gladi

Ovogodišnja tema natjecanja fokusira se na smanjenje gladi u svijetu kroz inovativna rješenja za proizvodnju, distribuciju i konzumaciju hrane. Svaka ekipa mora sastaviti i programirati robota koji je zamišljen da pomogne spriječiti glad u svijetu te uz to projektno razraditi rješenje.

Putem prijave za FGC 2024. koju je inicirao Hrvatski robotički savez, Informatički klub "NET" iz Ivanić-Grada prijavio je ekipu te sudjelovao u online prednatjecanju za kvalifikacije. U finalnom okršaju protiv ekipe Društva za robotiku Istra iz Rovinja skupili su veći broj bodova te time ostvarili pobjedu i izborili plasman na svjetsko prvenstvo u Ateni, koje će se održati od 26. do 29. rujna.

Izbor članova hrvatskog tima izvršio je Hrvatski robotički savez. Ovogodišnji tim čine polaznici Informatičkog kluba "NET": Stela Jalžečić (3. razred srednje škole, V. gimnazija, Zagreb), Marko Fugaš (8. razred OŠ braće Radić, Kloštar Ivanić), Fran Mance (8. razred OŠ Đuro Deželić, Ivanić-Grad), Marin Kurešić (3. razred srednje škole, tehnička škola Ruđer Bošković, Zagreb) i Arian Večerin (2. razred srednje škole Vrbovec, Vrbovec).

Mentori tima su Hrvoje Tišljar (predsjednik kluba) i Mario Želježnjak (tajnik kluba) s iskustvom vodstva na međunarodnim i državnim juniorskim robotičkim i informatičkim natjecanjima te mentorstva osnovnoškolske i srednjoškolske djece pod okriljem I.K. "NET"-a u proteklih 10 godina. Ekipu sada očekuju pripreme za finalno natjecanje, koje će se odvijati tijekom cijelog ljeta.

Priprema, put i trošak natjecanja u vidu kotizacije, robotskog seta, smještaja i hrane iznosi oko 10.000 eura, a na to treba dodati i troškove puta i promotivnih materijala, što može iznositi još oko 2.500 eura. Stoga I.K. "NET" ima otvoren poziv za donacije, koje bi im omogućile sudjelovanje na svjetskom natjecanju. Detalje provjerite na linku.