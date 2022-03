Proglašeni pobjednici BIRD Incubator DATA CHALLENGE natjecanja

Glavni cilj DATA CHALLENGE izazova bio je segmentiranje tržišta osiguranja te kreiranje prediktivnog modela za razvoj tržišta u budućim periodima, a nagradu za prvo mjesto u iznosu od 30.000 kuna osvojio je tim Digital Poirots koji čine Renato Bošnjak, Ivo Karamatić, Dario Bošnjak i Patrik Mihaljević.

Drugo mjesto i nagrada od 15.000 kuna pripala je timu Premijeri u sastavu Robert Jambrečić i Jozo Ćaćić, dok je treća nagrada od 5.000 kuna dodijeljena trećeplasiranom Exact Byte timu Kristijana Šarića.

„Sudjelovati u ovom izazovnom, ali kvalitetno organiziranom i koncipiranom natjecanju bilo je odlično iskustvo, a bogata nagrada više nego izvrsna potvrda naših napora da ponudimo konkretno i primjenjivo rješenje. Pobjeda u ovom izazovu donosi nam dodatnu motivaciju za vlastiti daljnji razvoj i napredak“, rekli su predstavnici pobjedničkog tima prilikom preuzimanja nagrade.

Nakon finalne prezentacije rješenja projekta te odabira pobjedničkog tima, CO se odlučio za nastavak suradnje s pobjedničkim timom Digital Poirots s kojim će dalje nastaviti razvijati model koji je tim predstavio kao rješenje challengea.

Ivo Karamatić, Renato Bošnjak, Valentin Safy, Robert Jambrečić

Umjetna inteligencija kao temelj za razvoj pametnih rješenja

Projekt DATA CHALLENGE Segmentacija tržišta osiguranja namijenjen je mladim talentima STEM zajednice te predstavlja jedinstvenu priliku za sve studente i mlade poduzetnike da pokažu svoje poznavanje umjetne inteligencije i strojnog učenja na rješavanju projektnog zadatka sa stvarnom primjenom.

„Ovo je bio jedan od prvih projektnih zadataka organiziran na ovako visokoj razini i jako nam je drago da smo ga mogli postaviti s partnerom koji ima infrastrukturu i podatke potrebne za rješavanje pravog tehnološkog poslovnog problema. Podatkovna znanost (data science) i analitika te umjetna inteligencija, tehnologije su budućnosti. Otvoriti priliku mladim inovativnim timovima studenata i startupa pristup infrastrukturi velike korporacije te im omogućiti primjenu znanja i tehnoloških vještina, od velike su vrijednosti. Kako za njih i njihov poslovni razvoj tako i za tvrtke koje to omogućuju. U ovom slučaju Croatia osiguranje dobila je inovativni „out of the box“ pristup rješavanju njihovog poslovnog izazova. A moguće i buduće poslovne partnere koji jednog dana mogu biti novi hrvatski jednorog“, rekao je Željko Krizmanić, voditelj BIRD Incubatora.

Od natjecatelja se očekivalo poznavanje teorije, ali i prakse strojnog učenja (machine learning) te dobro poznavanje zakonitosti umjetne inteligencije kako bi uspješno riješili zadatak i kreirali inovativna rješenja na temelju trendova i mogućnosti IT industrije.

„Kao jedna od najbrže rastućih industrija današnjice, IT je nezaobilazan dio unaprjeđenja društva i funkcioniranja općeg poslovanja, a Croatia osiguranje, digitalni i tržišni lider u industriji osiguranja, tradicionalno podržava ovakav razvoj mladih talenata. Upravo smo se iz tog razloga odlučili na organizaciju prvog Data challengea u partnerstvu s BIRD inkubatorom kako bismo dobili svjež pogled na izazove u industriji osiguranja. Sa strane Croatia osiguranja smo osigurali podatke i interne stručnjake koji su pružali mentorsku podršku prijavljenim timovima kroz radionice na tjednoj razini kako bismo zajednički savladali prepreke s kojima se timovi suočavaju. Visoka reguliranost industrije osiguranja u kombinaciji s ovakvim novim konceptom pristupa projektnom zadatku nam je svakako bio izazov s kojim smo se suočavali tijekom cijelog projekta te moramo pohvaliti sve uključene sudionike na strpljenju i snalažljivosti te dobivenim rezultatima“, izjavio je Valentin Safy, voditelj projekta Sektora za transformacije Croatia osiguranja.

Osim što je natjecateljima ovaj poslovni izazov bio prilika za profesionalni rast i razvoj, studenti svoja rješenja mogu iskoristiti kao temelj ili ideju za pisanje znanstvenog rada.