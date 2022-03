Netflix ponovno testira zabranu dijeljenja lozinki među korisnicima

Nekim su se Netflix korisnicima prošlog ožujka počele pojavljivati obavijesti da moraju kupiti svoju pretplatu ako ne žive s izvornim vlasnikom korisničkog računa. To je, naime, izazvalo burne reakcije, no sve je prošlo dobro, jer test nije „urodio plodom“. Barem zasad.

Godinu dana kasnije, Netflix se opet dotaknuo te teme, pa je objavio da počinje sa suzbijanjem raširene prakse dijeljenja lozinki između ljudi koji ne žive u istom kućanstvu, pozivajući ih da plate dodatnu naknadu za tu privilegiju.

„Iako su različiti profili izrazito popularni, stvorili su zbrku oko toga kada i kako se Netflix može dijeliti. Kao rezultat toga, računi se dijele između kućanstava, što utječe na našu sposobnost ulaganja u novi TV sadržaj za naše članove“, rekao je direktor inovacija proizvoda Netflixa, Chengyi Long.

Netflix će iz tog razloga započeti s testiranjem dvije nove značajke za korisnike u Čileu, Kostariki i Peruu. Dakle, tamošnji će korisnici moći dodati na svoj račun do dvije osobe s kojima ne žive, no za to će, naravno, morati platiti – 2,380 CLP, 2,99 USD ili 7,9 PEN.

Druga značajka namijenjena je onima koji su odustali od dijeljenja lozinke, pa se „sele“ na svoj račun. Kako bi im Netflix to olakšao, omogućio im je da se svi njihovi podaci, uključujući povijest gledanja, My List i personalizirane preporuke, prenesu na novi račun.

Long kaže da će u Netflixu pomno promatrati utjecaj ovih dviju značajki na korisnike koji ih testiraju prije nego što one stignu za apsolutno sve korisnike. Drugim riječima, samo je pitanje vremena kada će „odzvoniti“ međusobnom dijeljenju lozinki.