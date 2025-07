Novi Galaxy Watch 8 najtanji je do sada, a uz njega stiže i Watch 8 Classic s rotirajućom lunetom

Uz nove sklopive mobitele, Samsung je na nedavno održanom Unpackedu predstavio i novu generaciju pametnih satova, Galaxy Watch 8, koja stiže s fokusom na tanji dizajn, poboljšano praćenje zdravlja i novi „squircle“ oblik kućišta koji kombinira kvadrat i krug. Na sreću onih koji vole rotirajuću lunetu na satovima, uz obični Galaxy Watch 8 stiže i Galaxy Watch 8 Classic koji upravo to i donosi.

No, vjerojatno će najpopularniji biti Galaxy Watch 8 koji stiže na tržište kao najtanji Samsungov pametni sat do sada sa svega 8,6 milimetra debljine. Dolazi u veličinama od 40 i 44 mm, odnosno veličinama zaslona od 1,34 i 1,47 inča. Iz Samsunga kažu da je zaslon sada do 50 posto svjetliji te da doseže svjetlinu od čak 3.000 nita, što je svakako plus.

Pogoni ga Samsungov Exynos W1000 uparen s 2 GB RAM-a i 32 GB memorije, a dolazi i s najnovijim One UI 8 Watch sučeljem temeljenim na Wear OS-u 6 koji donosi dorađene obavijesti, mogućnost „prikvačivanja“ omiljenih aplikacija te nove widgete za brz pristup nekim ključnim informacijama.

Baterija je također unaprijeđena te sada ima kapacitet od 325 mAh kod manjeg i 435 mAh kod većeg modela, uz podršku za brzo bežično punjenje.

S druge strane, Galaxy Watch 8 Classic ima već spomenutu rotirajuću lunetu za navigaciju korisničkim sučeljem te dolazi samo u veličini od 46 milimetra. Zanimljivo, ima isti zaslon od 1,34 inča kao i manji model Watcha 8, što je korak unatrag u odnosu na prethodnu generaciju, ali zato ima Quick Button, fizičku tipku za brzi pristup aplikacijama te dolazi sa 64 GB memorije.

Inače, i Galaxy Watch 8 i 8 Classic opremljena su poboljšanim Bioactive senzorom za praćenje otkucaja srca, kisika u krvi i drugih vitalnih funkcija. Uz to, imaju i novi Dynamic Lug sustav zbog čega bolje prianjaju uz kožu, što bi u teoriji trebalo omogućiti preciznija mjerenja tijekom kretanja.

Također, nova verzija softvera donosi i napredne funkcije za praćenje zdravlja poput Bedtime Guidance za bolji san, Vascular Load za mjerenje opterećenja krvnih žila te Antioxidant Indeks za algoritamsku procjenu koliko je tijelo otporno na oksidativni stres.

Preporučena maloprodajna cijena za 40-milimetarski Galaxy Watch 8 bit će 380 eura, dok će veća inačica od 44 mm biti 410 eura. Galaxy Watch 8 Classic najskuplji je u seriji i košta 530 eura. Dostupni za kupnju od 25 srpnja.

U kontekstu ovoga, spomenimo na kraju da i Galaxy Watch Ultra stiže u novoj Titanium Blue boji te da dobiva veću internu memoriju od 64 GB.