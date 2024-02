OnePlus se vraća na tržište pametnih satova s modelom Watch 2

OnePlus Watch 2 stiže na tržište kao drugi pametni sat kineskog proizvođača koji ispravlja mane svoga prethodnika starog sad već tri godine. Sat se temelji na takozvanoj „Dual Engine“ arhitekturi, što znači da sadrži dva SoC-a i dva OS-a – Qualcommov Snapdragon W5 s WearOS-om za puni pristup trgovini aplikacija te BES2700 s RTOS-om za smanjenu potrošnju energije.

Kućište sata dimenzija 47 x 46,6 x 12,1 mm napravljeno je od nehrđajućeg čelika i teži 49 grama bez gumene narukvice koja dolazi u kompletu. Krasi ga 1,43-inčni AMOLED zaslon rezolucije 466 x 466, frekvencije osvježavanja od 60 Hz te vršne deklarirane svjetline od 1.000 nita. Tu je i neizostavno 2,5D safirno staklo koje štiti OnePlus Watch 2 od ogrebotina, ali ne i od puknuća.

Iako je sat naizgled atraktivan i može ga se nositi na svečanije prilike, riječ je prije svega o sportskom satu, što upravo dokazuju njegove ostale funkcije. OnePlus Watch 2 ima dvofrekventni GPS (L1+L5) i podržava Beidou, Galileo, GLONASS i QZSS, a tu je i set raznih senzora koji uključuju kompas, akcelerometar, žiroskop, barometar, svjetlosni senzor te optički pulsni oksimetar za praćenje otkucaja, spavanja, brzine disanja, razine kisike i stresa.

Kad je riječ o bateriji, iz OnePlusa navode da se ona puni do stotke za točno sat vremena. Ističu, također, da postoje dva načina rada sata o kojima ovisi autonomija – Smart Mode i Power Saver Mode. U Smart Modeu mogu se pokretati sve aplikacije i baterija bi trebala izdržati do 100 sati prosječnog i do 48 sati intenzivnog korištenja.

S druge strane, Power Saver Mode namijenjen je onima koji bi rado žrtvovali pojedine funkcionalnosti za veću autonomiju. Naime, OnePlus navodi da u tom načinu rada baterija može izdržati i do 12 dana korištenja, no treba napomenuti da su korisnicima tada dostupne samo funkcije za praćenje otkucaja srca, spavanja i pojedinih sportova, a mogu se obavljati i pozivi.

OnePlus Watch 2 moći će se kupiti u Europi već od 4. ožujka po cijeni od 330 eura.