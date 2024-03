Apple ukinuo developerski račun Epic games na štetu ljubitelja Fortnitea

“Razočarani smo što smo moramo ukinuti račun Epic Gamesa na App Storeu. Surađivali smo s timom Epic Gamesa mnogo godina na njihovim izdanjima. Sud je preporučio da Epic poštuje pravila App Storea dok njihov slučaj nije gotov, pravila kojih su se držali proteklo desetljeće. Epic je to odbio. Umjesto toga, ponovno su poslali ažuriranja za Fortnite i time prekršili pravila App Storea. To nije pošteno prema svim drugim programerima na App Storeu i a tako uvlače kupce u ovaj sudski slučaj. Nadamo se da možemo ponovno surađivati u budućnosti, ali nažalost to danas nije moguće.“

Iako su se Epic i igrač radovali povratku, ovom je objavom Apple obznanio prekid poslovne suradnje s tvrtkom Epic Games kroz ukidanje developerskog računa. Nedvojbeno, to je eskaliranje sukoba koji je započeo još u kolovozu 2020.godine. Tada je tvrtka Epic Games u svojoj popularnoj igri Fortnite uvela mogućnost direktnog plaćanja, zaobilazeći naplatni sustav Appleovog App Storea i trideset postotaka provizije. Kao odgovor, Apple je uklonio Fortnite iz App Storea, što je potaknulo tvrtku Epic Games da podnese tužbu optužujući Apple za monopolističku praksu. Jučerašnjom odlukom Apple zabranjuje postavljanje novih aplikacija ili ažuriranja postojećih na App Storeu. Iako korisnici s prethodno preuzetim Fortniteom ili drugim igrama tvrtke Epic i dalje ih mogu koristiti ali neće imati pristup ažuriranju, novim sadržajima ili ispravljanju grešaka.

Na odgovor Epica nije trebalo dugo čekati:

„Nedavno smo objavili da je Apple odobrio naš developerski račun Epic Games Sweden AB. Namjeravali smo koristiti taj račun kako bismo putem Zakona o digitalnim tržištima (DMA) postavili Epic Games Store i Fortnite na iOS uređaje u Europi. Na naše iznenađenje, Apple je ukinuo taj račun. To je ozbiljno kršenje DMA-e i pokazuje da Apple nema namjeru dopustiti pravu konkurenciju na iOS uređajima. DMA zahtijeva od Applea da dopusti trgovine aplikacija trećih strana, poput Epic Games Storea. Članak 6(4) DMA-e kaže: "Vlasnik platforme mora omogućiti instalaciju i učinkovitu upotrebu softverskih aplikacija ili trgovina aplikacija trećih strana koje koriste ili interoperiraju s njegovim operativnim sustavom i dopustiti pristup tim softverskim aplikacijama ili trgovinama aplikacija.“

U podužem članku na blogu, Epic ne štedi Apple i udara punom snagom. Objavljena je interne korespondencije, što će izgleda postati praksa kad su sukobi između tehnoloških kompanija u pitanju. Naime, u trenutnom sukobu između OpenAI i Elona Muska, OpenAi je izvukao iz arhiva emailove koji tvrde da je Elon nekad sasvim drugačije gledao na razvoj kompanije.

Ishod ovog spora mogao bi imati duboke posljedice za tehnološku industriju, potencijalno mijenjajući način rada trgovina aplikacija i način na koji razvojni timovi distribuiraju svoje aplikacije.

Apple i Epic imaju dobrih i loših dana dok se povlače po sudovima.

Deveti krug američkog saveznog suda potvrdio je odluku nižeg suda iz 2021. godine koja je uglavnom odbacila tvrdnje Epic Gamesa da politike Appleove trgovine aplikacijama krše savezne zakone o antitrustu. Žalbeni sud potvrdio je sudsku odluku u korist Epica po pitanju zakonskih zahtjeva savezne države Kalifornije, koji su utvrdili da je Apple prekršio zakon o nepravednoj konkurenciji Kalifornije zabranom programerima da "usmjeravaju" korisnike na izvršenje digitalnih kupovina izvan Appleovog sustava plaćanja unutar aplikacija. Međutim, sud je također zaključio da Apple nije monopolizirao nijedno tržište u kontekstu digitalnih transakcija mobilnih igara. Odluka je dopustila Appleu da zadrži pravila i naknade koje naplaćuje, signalizirajući da se kontrola nad Appleovom trgovinom aplikacijama neće značajno promijeniti kao rezultat pravnog izazova od strane Epic Gamesa. Jednom značajnom presudom u početku suđenja Appleu je naređeno uklanjanje pravila koja su sprječavala programere da obavještavaju korisnike o alternativnim metodama plaćanja, izvan trgovine aplikacija. Ova je zabrana potvrđena od strane žalbenog suda, iako je Apple naznačio da razmatra daljnje postupke, što uključuje žalbu Vrhovnom sudu. Epic Gamesu je također naređeno plaćanje odštete zbog kršenja ugovora s Appleom kada je uveo vlastiti sustav plaćanja u Fortnite, što je zapravo dovelo do zabrane igre. Unatoč mješovitim rezultatima, Apple je proglasio odluku "pobjedom", navodeći da je devet od deset tvrdnji odlučeno u njegovu korist.

Ranije, sudac saveznog okružnog suda naložio je Appleu da za programere ne blokira pristup Unreal Engineu tvrtke Epic, ali je rekao da Fortnite može ostati izvan trgovine aplikacijama dok se ne uskladi s pravilima. Ovo uklanjanje ne bi trebalo utjecati na Unreal Engine, koji Epic upravlja putem zasebnog računa.

Slučaj se pažljivo prati jer bi mogao imati značajne posljedice za tehnološku industriju, posebno u pogledu funkcioniranja trgovina aplikacijama i distribucije aplikacija na mobilnim platformama. Ovaj pravni spor se uklapa u opću raspravu mnogih koji su nezadovoljni praksom kompanije koju provodi. Tvrdi se odavna da se krše antitrustovski zakoni i kontrola nad App Storeom te to predstavlja monopolističko ponašanje. Tijekom ovog sukoba, obje kompanije tvrde da sve to rade za dobrobit korisnike i razvojnih timova. Apple tvrdi da osigurava sigurno i pouzdano okruženje njegovim pravilima, dok tvrtka Epic Games tvrdi da one guše konkurenciju i inovacije. Ishod ovog spora mogao bi imati duboke posljedice za tehnološku industriju, potencijalno mijenjajući način rada trgovina aplikacija i način na koji razvojni timovi distribuiraju svoje aplikacije.